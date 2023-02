Víctimas de secuestro rechazan versión de extintas FARC: “No hemos conocido la verdad absoluta”

Las víctimas de secuestro de las extintas FARC, especialmente las del occidente del país, comparecieron ante la JEP para entregar sus observaciones ante las versiones de los exguerrilleros sobre este grave delito.

Para ellas hay muchos vacíos y falta de verdad por parte de los exmilitantes del grupo guerrillero que ya no existe.

Una de las primeras víctimas de secuestro en hablar en el segundo día de comparecencia ante la JEP fue Bernardo Núñez, familiar de Edison Pérez, uno de los diputados del Valle del Cauca asesinado por las extintas FARC en abril de 2002.

Él manifestó “la inconformidad a los resultados”. “En conclusión, no hemos conocido la verdad absoluta y hemos visto que el proceso se dilata y se dilata en el tiempo, haciéndonos revivir este sentimiento de tristeza”, afirmó ante la JEP.

Un sinsabor que también manifestó Abel Nieves, exalcalde de Florida, Valle del Cauca, quien fue secuestrado en 1998 por el entonces grupo guerrillero.

Dijo no entender “cómo, por ejemplo, ellos hoy en día, teniendo todo el tejemaneje del proceso y comercialización del clorhidrato de cocaína en el mundo, digan que no tienen con qué reparar a las víctimas”.

El exalcalde narró que fue tal su miedo a las FARC tras su liberación que tenía que seguirles pagando vacunas para que no lo asesinaran y por eso hoy, con indignación, no entiende por qué no hay verdad ni reparación.

Era el mismo sentir de Ramón Aguilar, padre de Édgar Aguilar, quien lamentó que los exguerrilleros nieguen secuestros de niños en el occidente de Colombia.

“Yo sufrí el rigor de haber pagado el secuestro de mi hijo, yo sentí ese rigor y lo siento todavía, y más cuando ellos quieren camuflar, no sé cuánto les pagan, no sé cómo son las cosas, pero tratan de ocultar las vainas”, reclamó.

Muchas de estas víctimas de secuestro por parte de las FARC también manifestaron su cansancio de repetir sus historias y ser revictimizados.

Algunos recalcaron que llevan más de 20 años entregando la misma versión a las autoridades y no ha servido de nada porque siguen sin ver resultados.

