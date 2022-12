Víctimas del conflicto armado caminarán de Cali a Bogotá para respaldar la paz

Familiares de víctimas del conflicto con las FARC iniciaron marcha desde el Boulevar del Río, centro de Cali, hacia Bogotá para pedir un acuerdo inmediato entre el Gobierno y esta guerrilla.

“El objetivo de esta marcha es visto desde las víctimas del conflicto, queremos hacer un llamado para que no hayan más afectados por este tema, para que no se retroceda en el proceso de consolidación del acuerdo y que los encargados de negociar el acuerdo entre el pueblo colombiano sean generosos y lleguen a un acuerdo rápidamente”, manifestó John Jairo Hoyos, hijo de diputado asesinado.

La marcha pretende llegar a la capital del país el próximo martes 25 de octubre.

“Queremos que haya un acuerdo para que las futuras generaciones puedan gozar del espacio de la paz y tranquilidad”, dijo un marchista.

“Estamos reunidos los del sí y los del no para que los acuerdos se celebren de manera inmediata, que la guerra cese y que podamos vivir en paz”, agregó otro de los marchistas.

Los marchistas caminarán 30 kilómetros diarios, lo que equivaldría a unas ocho o 10 horas diarias. Esperan que otras personas de los municipios por los que pasen se les unan.

“Pedimos que los habitantes de Palmira se nos unan este lunes, que salgan a marchar con nosotros. El miércoles que salgan los de Buga y jueves Los de Tuluá”, concluyó Hoyos.