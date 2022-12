Víctimas exigen al Estado asumir responsabilidad por secuestro de exdiputados

En medio del acto de perdón de las FARC a los familiares de los 11 exdiputados del Valle del Cauca asesinados por esta guerrilla el 28 de junio de 2007, las víctimas exigieron que pidan perdón todos los actores del Estado que, en aquella época, tuvieron la posibilidad de salvarle la vida a los exasambleístas y no lo hicieron.

“Por no haber garantizado la seguridad de los diputados, permitió el secuestro, no fue capaz de llegar a un acuerdo humanitario y no fue capaz de proteger la vida de nuestros familiares, el Estado tiene mucha responsabilidad”, dijo Ángela María Giraldo, hermana del exdiputado asesinado Francisco Giraldo.

Vestidos con camisas blancas, los jefes de las FARC Pablo Catatumbo, Victoria Sandino y Pastor Alape, pidieron perdón a las familias de los exdiputados asesinados en cautiverio.

“Perdón ante la sociedad colombiana sin ningún tipo de justificación y sin exigir nada a cambio. Por ello y frente a todos ustedes, pedimos perdón a las familias víctimas y a la sociedad vallecaucana. Perdón por un hecho que no nos enorgullece y que va en contravía de nuestros principios e ideales”, dijo Pablo Catatumbo.

Daniela Narváez no conoció a su padre y, a pesar de los momentos de angustia y sufrimiento que vivió en su niñez, también decidió perdonar. “Aceptamos este acto por la dignidad y coraje que la vida nos enseña y un gran compromiso de patria para que ninguna otra familia colombiana vuelva a vivir lo que nosotros vivimos”, afirmó.

Aunque todavía hay dolor, las víctimas aceptaron dejar entrar la paz en sus corazones. “Los hemos perdonado una vez ni siete veces siete, sino 70 veces 7”, dijo, por su parte, el exdiputado Sigifredo López, único sobreviviente del secuestro donde murieron sus compañeros.

Por su parte, el hijo de exdiputado asesinado Jairo hoyos le hizo una invitación a Pablo Catatumbo. “Señor Pablo, lo invitó a que crucemos las manos como un símbolo de que el amor se puede convertir en perdón entre la víctima y el asesino”, dijo John Jairo Hoyos.

Al acto también asistieron los familiares del subintendente Carlos Alberto Cendales, el uniformado que fue asesinado durante el secuestro en la asamblea del Valle del Cauca.