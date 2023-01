Video: así era la ruta de 'los Escarabajos' que llevaban droga en narcobicicletas de Cali a Chile

El trayecto habría sido planeado desde la capital vallecaucana hasta Antofagasta. La investigación estuvo a cargo de la Policía de Colombia, Perú, Ecuador y Chile.

La travesía de 'los Escarabajos', así denominados por las propias autoridades, duró casi 22 días, tiempo durante el cual estos ciclistas cargados de droga fueron seguidos por agentes de inteligencia.

Los investigadores señalaron que estas personas recibieron 25 millones de pesos por el viaje y que al llegar al destino final les darían otros 25. Además, indicaron que la ruta que estaban usando era la misma del narcobús accidentado antes de llegar a Quito y que dejó 23 muertos.

En videos de la Policía Antinarcóticos quedó registrado el recorrido de los tres señalados. En una de las imágenes se les observa tras salir de Cali por una de las carreteras más importantes que conducen al sur del país.

Quienes grabaron a los sujetos, desde un carro, fueron los agentes que los seguían, tras ser alertados por un informante sobre el transporte de marihuana en bicicleta por parte de estos supuestos deportistas.



Del narcobús a las narcobicicletas: caen ciclistas que eran usados para llevar droga de Cali a Chile Los policiales continuaron con los seguimientos por Popayán hasta llegar a Remolino, en Nariño, donde los ciclistas se hospedaron por un par de horas en un hotel.

Muy temprano, uno de los hombres salió del hospedaje verificando que no hubiera autoridades y, entonces, se montó en la bicicleta, cargada con lo que para los miembros de la Sipol de Cali eran cuatro extrañas maletas. Detrás de él salieron sus otros compañeros. Todo esto quedó en los videos.

Las largas jornadas los llevó a San Gabriel, en Ecuador, donde también descansaron de noche. El paso de la frontera no solamente alertó a las autoridades de Colombia, también a las del vecino país, así como a las de Perú y Chile, pues cumplían la misma ruta del narcobús siniestrado.

A la investigación de los agentes de inteligencia colombianos se unieron también policías de los países implicados, a seguir a los ciclistas, incluso, con sistemas satelitales.

El tremendo físico de los señalados deportistas les permitió pasar Quito, Guayaquil y llegar hasta la frontera y Perú. En esta zona autoridades locales, que ya estaban alertadas, los detuvieron para hacer una revisión, que no les permitió a los uniformados de la zona descubrir, a simple vista, la caleta donde ocultaban la droga.

Con los controles de inteligencia internacionales, los sujetos pasaron por Perú y llegaron a Lima, donde agentes encubiertos le tomaron una fotografía al que señalan ser el jefe de los trasportistas.

Casi sin descansar llegaron a Bolivia. Allí, aseguran los investigadores, con el uniforme que portaban no generaban sospechas. Incluso, hubo ciudadanos que los apoyaban para que siguieran su ruta, desconociendo que iban cargados de droga.



