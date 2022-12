Video de mujer que denuncia ataque de hinchas del Cali por tener camisa roja se vuelve viral

Según la víctima, el hecho ocurrió cuando acababa de salir de su trabajo. En medio de la angustia, no solo se quejó, sino que arremetió contra los mal llamados hinchas.

“¿Qué pasa con Cali, con mi ciudad? Vengo de trabajar y unos dizque hinchas del Cali me corretean porque mi uniforme es rojo, porque mi camisa es roja y atentan con mi vida”, cuenta desesperada en un video que publicó en sus redes sociales.

En la grabación, que se volvió viral, la joven mujer cuestiona la razón por la cual no es posible vivir el fútbol en paz y lanzó un duro comentario contra los responsables de estos hechos.

“Bajan a alguien de una moto porque tiene una camisa del Nacional y lo van a apuñalar. ¿Por qué no podemos vivir el fútbol en paz? ¿Por qué todo tiene que ser con violencia? ¿Hasta dónde van a llegar, malditos delincuentes?”, concluyó la víctima en el video.



Asimismo, el video lo acompañó con un contundente mensaje para enfatizar su rechazo e indignación por la violencia alrededor de este deporte y arremeter contra los mal llamados hinchas.

“Ustedes no son una hinchada, ustedes son basura para el pueblo, no son dignos de llamarse hinchas e ir matando libremente por UN MALDITO COLOR!!! ME AVERGÜENZAN”, sostuvo.

La denuncia se dio a conocer en la tarde de este miércoles 14 de junio, horas antes que Deportivo Cali y Atlético Nacional se enfrentaran en el estadio de Palmaseca, de Palmira, en el juego de ida por la final de la Liga Águila.

