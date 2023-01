Video de supuesto homicidio de dos instagramers hace parte de campaña para generar conciencia

Las imágenes, que escenificaban un acto de intolerancia, causaron revuelo y fueron criticadas por algunos, pero aplaudidas por otros. Hablamos con uno de sus protagonistas.

La alta tasa de homicidios que se registra en Cali y la indiferencia de algunas personas frente a este hecho, que al parecer para muchos es parte del día a día de las noticias que se generan en la ciudad, llevaron a dos instagramers a idear una estrategia de concientización.

Marco Lasso y Miguel Rivera fueron los protagonistas de un video que circuló en redes sociales el lunes 4 de febrero y que generó distintas reacciones. Este simulaba una discusión que ambos tenían con un motociclista con el que supuestamente chocaron y el cual al final los asesinaba a tiros.

Debido al impacto del video las autoridades de la capital del Valle del Cauca, encabezadas por el secretario Andrés Villamizar, de Seguridad y Justicia, salieron a desmentir que el crimen se hubiera registrado, pues hubo quienes lo creyeron cierto. El funcionario rechazó esta situación.

Vea también:

Revuelo por video de supuesto asesinato de 2 instagramers que fue subido a redes y resultó ser falso "Cali hace mucho tiempo es considerada como una de las ciudades más peligrosas por sus altas tasas de homicidios, no se está haciendo mucho, no hay cambios y realmente estábamos pensando de qué formas impactar", afirmó Marco al confirmar que se trata de un dramatizado que busca poner hablar a la ciudadanía sobre el flagelo y dar conciencia del mismo.

El joven dijo que las imágenes iniciales que se hicieron virales eran parte de la expectativa y el impacto que querían generar sobre el video final, el cual fue publicado en Instagram y Facebook en la noche del mismo lunes.

"Nosotros hemos hecho otros videos de conciencia, otros explicando economía, y esos no generan impacto, por el contrario, tengo videos de humor con millones de reproducciones. Necesitábamos encontrar la manera de tocar a la gente con eso de los homicidios", expresó el instagramer.



Y fue precisamente el video de expectativa lo que generó críticas alrededor de la bien intencionada campaña. Algunos la rechazaron al considerar que hubo una mala publicidad, pero otros, aunque reconocieron el error, la valoraron.

Respecto a los comentarios, tanto positivos como negativos, Marco afirmó que respetaba y valoraba las diversas opiniones. Dijo que el hecho que la ciudadanía comenzara hablar de esta problemática sentía que habían cumplido con su objetivo y eso los enorgullecía.

"Si a al menos a una persona cuando vaya a pensar en insultar, agredir o matar a alguien se le viene el video a la cabeza y podemos salvar una vida, siento que hicimos el trabajo bien", concluyó.

Con respecto a la respuesta de la Policía y la Administración Municipal y su molestia con el video, manifestó que estaban dispuestos a sumar fuerzas con ellos y trabajar articuladamente en pro de concientizar sobre el flagelo que azota a Cali.

Según cifras del Observatorio de Seguridad de la Alcaldía de Cali, un total de 1.169 homicidios se registraron en la capital del Valle del Cauca durante el 2018 y eso representa una disminución del 6 por ciento respecto al año anterior, cuando la cifra fue de 1.242.

Y aunque enero del 2019, con 72 homicidios, fue el menos violento de los últimos 26 años en Cali, febrero comenzó con una alta tasa, pues entre el día 1 y el 3 fueron asesinadas 16 personas.