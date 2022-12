Video evidencia choque verbal de paramédicos con bomberos de Jamundí que atendían a mujer herida

El organismo de socorro denuncia que ambulancias particulares de Cali llegan a este municipio para llevarse los heridos a clínicas de la capital del Valle del Cauca.

En video quedó grabado el más reciente choque verbal entre paramédicos de una ambulancia particular de Cali y bomberos de Jamundí, cuando estos atendían a una mujer lesionada en un accidente de tránsito sobre plena vía Panamericana.

Bomberos de Jamundí denuncian que paramédicos privados llegan al municipio solo cuando hay accidentes de tránsito con lesionados para trasladarlos a clínicas de Cali en recorridos que superan los 30 kilómetros teniendo el hospital piloto de Jamundí, a menos de un kilómetro.

"Si los trasladaran al centro asistencial más cercano, que es el hospital de Jamundí, pues, de pronto, uno aceptaría la colaboración. Lo que ellos hacen es llevárselos a Cali, pero ni siquiera a la clínica Valle del Lili, que sería otra opción, sino a otra parte", dijo capitán Eduardo Sierra, comandante del Cuerpo de Bomberos de Jamundí.

Algunos bomberos denuncian que han sido agredidos por no permitir el traslado de pacientes que necesitan atención prioritaria.

"Ya, con esta, son cinco veces que nos ha sucedido el mismo problema con esas ambulancias de Cali. No sé cuál es el protocolo que ellos tengan", indicó sargento Luis Alfonso Díaz, bombero de Jamundí.

Ambulancias de Cali se pelean por traslado de pacientes desde otros... Directivas del Hospital de Jamundí explican que cuentan con equipos médicos y personal idóneo para atender de urgencias a los heridos.

“Se estabilizan, se atienden. A los pacientes que requieren un nivel superior, ya estando estables, se les hace el acompañamiento de paramédico y médico y se trasladan a un nivel superior", aseguró sostuvo Gustavo Celis, coordinador de Urgencias del Hospital Piloto de Jamundí.

La Secretaría de Salud de Cali adelanta acciones para controlar los desplazamientos innecesarios de los lesionados en ambulancias privadas.

"El paralelismo aún persiste con el tema de las dádivas, con el tema de darles ofrecimientos a los conductores por llevarlos a ciertas clínicas de la ciudad”, señaló Alexánder Durán, secretario de Salud de Cali.

En Cali hay 252 ambulancias, según un censo reciente de las autoridades de salud.