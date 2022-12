Video muestra cómo, en cuestión de segundos, motociclistas asaltan a ocupantes de un carro en Cali

El hecho ocurrió en la avenida circunvalar y cerca de Siloé, barrio vulnerable de la capital del Valle del Cauca. Hay preocupación por la inseguridad en esta y otras zonas.

Dos hombres en moto acorralan a los pasajeros de un carro particular y, en cuestión de segundos, les hurtan pertenencias y emprenden la huida.

La acción quedó registrada en un video aficionado, el cual fue grabado por otro conductor que no solo se percató del robo, sino que pitó y aceleró para alertar a los demás.

"Uno se mete por la derecha, otro por la izquierda y las otras motos se quedan atrás tapando para que nadie se les atraviese", dijo el hombre que grabó el video.

El robo ocurrió en la avenida circunvalar entre carreras 50 y 44 en sentido sur-norte, donde se han presentado otros hurtos a conductores y pasajeros de automotores.

"Una vez vi cómo intentaron robar a un señor en el semáforo que queda al otro lado. Motociclistas se le atravesaron y lo intentaron robar, el hombre le tiró el carro encima a una de las motos", dijo Raúl Conda, conductor de vehículo particular.

"Eso bajan manes armados y roban en ese semáforo", afirmó un taxista que transita por esta zona ubicada cerca del barrio Siloé.

La Policía adelanta acciones para contrarrestar esta situación en una de las principales vías de Cali y pide que se hagan las denuncias correspondientes.

"Estamos en labores de vecindario, tenemos a nuestra Policía de investigación verificando e invitamos a que denuncien", dijo el mayor Víctor Pulido, comandante del Distrito 3 de la Policía de Cali.

Conductores aseguran que hay otros sectores de la capital del Valle del Cauca donde también se presenta este tipo de robos.