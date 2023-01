Video muestra la última vez que fue vista estudiante de enfermería antes de su extraña desaparición

Su familia ha recibido llamadas extorsivas y pide ayuda para encontrarla. Autoridades ofrecen millonaria recompensa a quien brinde información sobre su paradero.

Sonia Yulieth Bonilla López, de 24 años, madre de una niña de 4 y estudiante de enfermería, desapareció el 11 de septiembre de 2018, luego de recibir una llamada y salir de su vivienda en Yumbo, Valle del Cauca. Así lo relató Édinson Bonilla, padre de la joven.

“No pude saber yo quién. Entonces, ella salió apurada: ‘Papi, papi, voy allí, ya vengo. Le dije: ‘Acuérdate que quedaste en recoger la niña’. Y me dijo: ‘Sí, por ahí derecho yo paso y la recojo. A las 8:30 nos llama el papá de la niña y nos dice que ella no había ido a recoger la niña”, afirmó.

Vea también:

Incansable búsqueda de estudiante de enfermería que desapareció hace 10 meses tras recibir llamada En un video de una cámara de seguridad del mismo día de la desaparición se observa a Sonia, de blusa blanca, saliendo de un establecimiento comercial y a otras dos personas que la vieron y ahora son sospechosas.

Noticias Caracol obtuvo audios de llamadas extorsivas que recibió la familia de Sonia Yulieth a los seis meses de su desaparición.

-Extorsionista: Consígase tres.

-Padre: ¿Ah, con tres?

-Extorsionista: Sí, consígase tres, entonces, y ya.

¿A mí también quién me garantiza que usted no va a llevar policía?

-Padre: ¿Y entonces a quién habría que consignarle?

-Extorsionista: A mí, es que yo no le estoy mintiendo a usted, me lo va a poner a mí, yo me llamo Alberto.

Si usted se pone a inventar, le prometo que hago hasta lo imposible para que usted no vuelva a ver a su hija.

Édinson Bonilla aseguró que se han aportado las pruebas a las autoridades, pero sostuvo que “realmente no se ha visto gestión” por parte de ellas.

Entretanto, el secretario de Gobierno de Yumbo, Óscar Fuentes, dijo que se está ofreciendo una recompensa de hasta 5 millones de pesos para quien brinde información que permita dar con el paradero de la joven o, por lo menos, saber quiénes son los responsables de su desaparición.

En dos ocasiones, familiares y conocidos de Sonia Yulieth han realizado manifestaciones en el municipio solicitando la ubicación de la joven, de quien, a diez meses de su desaparición, no se sabe nada.

Consulte igualmente:

Desesperada búsqueda de joven mujer que salió de su casa a recoger a su hija y no llegó a su destino