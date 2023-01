Video registra fatal accidente en medio de maniobra que jóvenes realizaban al bajar por una vía

Comunidad asegura que esta práctica es común y piden a autoridades extremar controles. Las imágenes del hecho se han vuelto virales.

En la grabación se ve el momento en que varios menores inician una peligrosa maniobra para bajar en bicicleta, y a alta velocidad, por empinada vía del sector de Bellavista, occidente de Cali. Incluso , uno de ellos bromea durante el recorrido.

En el video, tomado con celular por los mismos jóvenes, aparece en primer plano Jaider Andrés Carmona Valencia, de 16 años. Segundos después, se escucha un fuerte estruendo y se observa a ciclista tendido sobre la carretera, tras pasar junto a un alimentador del MIO.

"Infortunadamente esta persona trata de adelantar por la derecha a un vehículo de servicio público, pierde la estabilidad su vehículo y es arrollada, muriendo en el acto", dijo Wílliam Bermúdez, líder del Centro de Gestión de la Secretaría de Movilidad municipal.

Esta riesgosa práctica es conocida como gravity. "Ponen su vehículo en marcha, descendiendo a altas velocidades, esto lo hacen en grupo. Es difícil para nosotros como autoridad trabajar contra la intención de ser humano. Nos preocupó mucho el día de ayer (jueves) que fue a una hora atípica", explicó Bermúdez.

Por su parte, los habitantes de la zona aseguraron que muchos niños realizan estas maniobras, especialmente los viernes entre las 5:00 de la tarde y las 7:00 de la noche.

"No solo es el accidente de ayer, muchos más ha habido por aquí. Yo me he dado cuenta de tres muertes con las ciclas por aquí", expresó Cindy Katherine Aranda, residente de Bellavista.

Cabe señalar que tanto autoridades de tránsito como Policía sí llevan a cabo operativos en estas zonas para tratar que estos jóvenes no arriesguen sus vidas en esta práctica.

Sin embargo, es difícil controlarlo. Por ejemplo, este fatídico accidente ocurrió hacia las 11:00 de la mañana, luego que los menores salieran temprano de su colegio debido al paro.

En redes sociales, la ciudadanía también manifestó su rechazo con este tipo de maniobras que no solo ponen en riesgo a los ciclistas, sino también a transeúntes y otros conductores.

Lastimosamente esta es una costumbre en éste tipo de transporte convirtiéndose en un peligro para peatones y demás conductores. Se vuelan semáforos, el común culebreo dañando retrovisores y sin poder decirles nada porque salen agresivo.. es posible que no todos...pero si muchos!! — Pabvic (@pabvic1) April 26, 2019