Video: sacerdote agredió a joven de un lavadero de carros en Jamundí, Valle

Un video de seguridad muestra cómo un sacerdote golpea a un empleado de un lavadero de carros en el municipio de Jamundí, sur del Valle del Cauca. Testigos aseguraron que el religioso había quedado inconforme con el lavado que se le hizo a su vehículo.

El cura, Armando Carabalí, quien aparentemente no quería pagar el servicio de lavado y se encontraba disgustado, se desquitó con el joven, Julián Eduardo Zapata.

"El bómper de su vehículo le quedó sucio. Dijo que éramos unos ladrones que siempre le veíamos la cara... Entonces empezó a alegar y dijo que no iba a pagar la lavada de la camioneta. Cuando me acerqué a la pared, el señor me pegó una trompada", afirmó Zapata.

Desde la Parroquia de la Sagrada Familia, centro de Cali, a donde está asignado el sacerdote Carabalí, este reconoció que cometió un error.

"Tengo que reconocer que el lunes tuve una mañana infortunada y cometí un acto que repruebo, tras agredir a un joven en su rostro. Como ser humano fallé, quiero pedirle excusas al joven, a su familia, a mi familia, a la iglesia y a la comunidad", indicó el sacerdote.

Por la agresión, la víctima irá a Medicina Legal y pondrá la denuncia. Mientras la Arquidiócesis de Cali anunció que estudiará el caso para ver si amerita sanciones.