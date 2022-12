Video: servidor público agredió a policías en Cali que lo requirieron por manejar, al parecer, ebrio

Las imágenes registran que el hombre tilda a los uniformados de ignorantes y ladrones. También se observa cuando golpea a uno de ellos con un teléfono.

"Por eso es que la ciudad no los quiere, por ratas. Yo fui militar también 'papito', a mí tu presencia no me asusta. Fui militar y no te toco, pero un papel no se demora dos horas hijo… Me tienen dos horas aquí mamado, me tienen secuestrado. ¿Vos alguna vez estudiaste? ¿Sabés que es derecho? ¿Sabés que es un secuestro simple y extorsivo? Obvio que lo sé más que vos, porque de un bachillerato no pasaste", se escucha decir a Román Camilo Santacruz Contreras en el video.

Santacruz Contreras, asistente de un juzgado de Cali, se mostró molesto tras ser requerido por varios policías al momento en que conducía una moto en presunto estado de embriaguez, en un sector del sur de la ciudad. El sujeto, que se alteró por una supuesta demora en el procedimiento, fue trasladado a la estación de Policía de Meléndez donde se registró la agresión a los funcionarios.



"Desafortunadamente seguimos teniendo casos de intolerancia y falta de cultura ciudadana. El sujeto es abordado por varios policías, que al verlo en notorio estado de embriaguez lo llevan al CAI, donde agrede a un policía. Es el famoso caso que todo el mundo conoce como '¿Usted no sabe quién soy yo?'", dijo el coronel Henry Jiménez, subcomandante de la Policía de Cali.

En las imágenes se observa cuando el motociclista está hablando por el teléfono de la estación y uno de los agentes cuelga la llamada. En ese instante, el requerido reacciona de manera violenta y golpea al uniformado con la bocina.

De acuerdo con el coronel Jiménez, Santacruz Contreras fue detenido y será judicializado por el delito de agresión a servidor público. En diálogo con Blu Radio, esta persona, oriunda de Ipiales y quien lleva cinco años trabajando en la rama judicial, negó haber agredido al uniformado.

"De una manera arbitraria y sin motivo me retienen en la estación donde el Comandante de la Policía da orden para que yo me vaya. El agente Ortegón, si mal no recuerdo el apellido, de manera injustificada me dice que espere y me deja ahí, no me deja ir. Hasta que llama un fiscal y yo grito desesperado que me ayude, que me tienen retenido. El señor con el teléfono se agrede y luego dice que yo lo agredí", aseguró el ciudadano.