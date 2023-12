Violencia en Buenaventura: el 82% de los barrios del puerto cuenta con presencia de grupos armados

En el 82% de los barrios en Buenaventura hay presencia de grupos armados. Esta alarmante cifra fue revelada por la Defensoría del Pueblo, entidad que insta al Gobierno nacional a intervenir de manera urgente a ese puerto sobre el Pacífico.



En Buenaventura delinquen estructuras como el ELN, la Segunda Marquetalia, Estado Mayor Central y el Clan del Golfo. También hay presencia de otros grupos ilegales como los Shottas, Espartanos, Jalisco Nueva Generación y La Empresa.

El grupo Jalisco Nueva Generación tiene injerencia de delincuentes mexicanos. Ellos son los encargados de controlar las rutas del narcotráfico y las armas.

Durante una visita a ese municipio del Valle del Cauca, el presidente Gustavo Petro habló de esta situación.

“Y si me preguntan hoy quién tiene el poder en el litoral Pacífico, fuera del Estado, que medio, medio, los mexicanos. Los dueños de las armas en el Pacífico son los mexicanos. No México, no el pueblo mexicano, sino la mafia mexicana. Tenemos guerrilleros que hablaban de revolución al servicio de la mafia mexicana. Bonito futuro tuvo la revolución en Colombia de esa manera”, aseveró el jefe de Estado.

Publicidad

Según la Defensoría del Pueblo, en relación a rentas ilícitas, la extorsión deja más de dos mil millones de pesos al mes en rentas ilícitas, una cifra escandalosa.

Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 039. Además, la entidad hizo un llamado al Gobierno nacional para que se revise la situación que viven los ciudadanos en Buenaventura y los procesos de paz.

“De los 135 barrios que tiene esta ciudad, en 112, es decir, el 82%, (se) tiene presencia de actores armados ilegales o delincuenciales”, sostuvo Carlos Camargo, defensor del Pueblo.

Publicidad

A este llamado se unió monseñor Rubén Darío Jaramillo, el obispo de Buenaventura, quien trabaja para que la tregua entre Shottas y Espartanos se consolide. “Pedimos intervención del Estado para que en la zona urbana y rural dejen el accionar y podamos avanzar en este proceso. Nosotros queremos vivir en paz”, puntualizó.