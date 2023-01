Viven en las mismas condiciones de pobreza y, de forma alarmante, les subieron puntaje del Sisbén

Alcalde del municipio donde ocurre la situación le pedirá al Gobierno nacional que revise el censo realizado en la población y que afectó a muchos ciudadanos.

En Timbío, Cauca, Algemiro Joaquí vive en una humilde vivienda construida en bahareque, con pisos de tierra y cocina de leña. Él y su familia no entienden por qué aumentó, de forma alarmante, su puntaje del Sisbén.

“Tenía puntaje 4 y me subió a 58, entonces no sé que hacer. No sé por qué subió”, asegura el hombre.

Yolanda Andrade, que tenía 8.45 en el Sisbén 3, sostiene que ella y su esposo perdieron algunos beneficios con el puntaje del actual.

“Tenía la esperanza de que le saliera eso de la tercera edad y me dijeron que no, que lo habían rechazado los papeles por el puntaje”, afirma.

Mediante una resolución, el Departamento para la Prosperidad Social notificó, de manera individual, la suspensión del programa de Familias en Acción a 535 personas, por exceder el puntaje del Sisbén.

Sin embargo, según el concejal de Timbío Segundo López, también se podrían perder otros beneficios que otorga el Sisbén.

“Hoy vemos una familia como esta, que vive en condiciones de pobreza extrema, tienen 57 puntos, es lamentable para los colombianos. Ellos deberían recibir subsidio de la tercera edad, deberían recibir todos los programas sociales”, dijo.

Según el cabildante, en el 2017, el Municipio acató la directriz del censo para el Sisbén 4 atendiendo una normativa del Gobierno nacional.

No obstante, según la norma, este censo aún no debería ser aplicado, por lo que el alcalde de Timbío, Libardo Vásquez, se reunirá el próximo martes en Bogotá con un funcionario de Prosperidad Social.

“Para que nos explique y le explique a la comunidad y a Colombia qué es lo que está pasando con estos actos administrativos, que dicen que suspenden a beneficiarios del programa Más Familias en Acción”, dijo el mandatario.

Asimismo, le aclaró a la comunidad que “no es la Administración municipal, no es el alcalde el que ha hecho esto” y que estos son programas y leyes del Gobierno. “Nosotros no tenemos nada que ver”, anotó.

Los 535 afectados esperan una revisión del censo para saber por qué, si viven en las mismas condiciones y su nivel de ingresos es el mismo, ahora su puntaje aumentó considerablemente.