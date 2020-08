“Viví un pedacito de cielo”: el emotivo mensaje con que Taliana Vargas celebró 5 años de matrimonio

View this post on Instagram

Amanecí dichosa, con el corazón lleno de agradecimiento por estos 5 años de casada con el amor de mi vida @alejoeder . Oré tanto por el día de mi matrimonio que viví un pedacito de cielo ese 15 de Agosto día de la Asunción de la Virgen al cielo. Mi vestido fue en honor a ella, una gran rosa que le quise regalar. Cada salve que rezamos es una rosa a Maria. Hoy veo las fotos y agradezco tanto amor recibido por la oración. 🌹 ❤️📿