Voces de lado y lado dan su versión sobre enfrentamientos entre indígenas y comunidad en Cali

Una compleja situación de orden público se registró este domingo en Cali , específicamente en el sector de La María. Hubo tiroteos y enfrentamientos entre habitantes de la zona e indígenas.

Desde el Consejo Regional Indígena del Cauca aseguraron que tras estos hechos diez personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad.

De otro lado, vecinos de la zona dijeron que recibieron amenazas y agresiones por parte de algunos miembros de la miga.

“Un grupo de indígenas que no se desplazaba por la avenida Cañasgordas sino que efectivamente pretendió copar las tres principales carreras a través de las cuales se ingresa a la comuna empezaron a generar un desplazamiento y un bloqueo, particularmente, en la carrera 127 donde hay un supermercado que tiene muy poco surtido y donde llegamos a comprar los pocos víveres que están disponibles. En ese momento, yo, personalmente, iba en mi bicicleta a través de la calle 15 con 127 y ahí había un grupo de indígenas armados con machetes, había camionetas de alta gama donde estaban personas de la minga amenazando a quienes intentábamos cruzar”, relató a Noticias Caracol Carlos Eduardo Farfán, residente del sector La María.

Según Farfán, a los pocos minutos un vehículo que se desplazaba por el lugar fue incinerado.

“En ese momento cuando salimos y nos encontramos a este grupo de indígenas supremamente violento, arremetiendo contra la población y por supuesto desafortunadamente generando que personas que están en el lugar traten de reaccionar”, anotó.

El ciudadano manifestó que la comunidad se encuentra cansada por los bloqueos.

“No tenemos combustible, no tenemos víveres, nuestros sistemas de salud están al otro lado de la comuna, pasando la calle Quinta, donde no podemos cruzar. Hay que pedirles permiso para que, por favor, nos dejen cruzar, quieren suplantar a las autoridades y determinaron quien cruza y quien no”, afirmó.

Por su parte, Giovanni Yule, dinamizador político del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), señaló que fueron atacados con armas de fuego.

“El día de hoy hemos sufrido un cruel ataque cuando íbamos pasando unas autoridades y una guardia por la vía de Cañasgordas. Fuimos sorprendidos por una turba de gente escoltada por la Policía en donde fuimos atacados con armas de fuego, tenemos diez heridos, una persona herida gravemente. En consecuencia, le estamos diciendo al señor presidente de la República que no sea cínico y no le mienta al país, quienes nos dispararon a nosotros fue esa turba escoltada por la Policía, no fuimos nosotros quienes atacaron ni somos nosotros quienes estamos aquí de alguna manera poniendo el desorden”, detalló.

A su vez reiteró la voluntad de la minga de establecer un diálogo que sea eficaz.

“Todos nosotros estamos aquí dispuestos a establecer una conversa, pero seria, una conversa que sea eficaz y una conversa que nos permita a nosotros de alguna manera exigirle al Gobierno que cumpla con las necesidades básicas insatisfechas que hoy está necesitando el pueblo colombiano que ha salido a las calles”, anotó Yule.

Finalmente, le extendió al presidente Iván Duque su llamado para que se dirija a Cali.

“Necesitamos que se siente a conversar, que venga a donde está la gente y lo estamos convocando aquí a la ciudad de Cali para que venga a establecer esa conversa”, puntualizó.