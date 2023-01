“Volamos todos”: con granada, hombre habría tomado de rehén a taxista para huir y evitar la cárcel

El caso ocurrió luego que autoridades interceptaron a un hombre, quien iba en moto, al parecer, robada e se negó a una requisa.

Un hecho de película se presentó durante la madrugada de este miércoles 1 de agosto en el sur de Cali, cuando un hombre se habría negado a atender un requerimiento de la Policía y usó una granada para intimidar a las autoridades y huir.

Según informó la Policía, esta persona se movilizaba en una motocicleta, que se había robado en Puerto Tejada minutos antes, y sacó la granada tras negarse a una requisa por parte de los uniformados que lo abordaron sobre la avenida Simón Bolívar en la entrada a Cali.

Luego, el sujeto volvió a subirse a la moto y, metros más adelante, los policías lo detienen nuevamente. Sin embargo, el hombre los amenaza una vez más con la granada y toma a un taxista como rehén para huir.

“Venía dejando una carrera de El Vallado, cuando iba cogiendo la Ciudad de Cali para el norte, un sujeto estaba tirado con la moto ahí y una patrulla estaba hablando con él. De un momento a otro, él se me acerca, se me monta y me dice que arranque”, dijo el taxista víctima del hecho.

Según el conductor del taxi, el sujeto llevaba la granada en la mano y, desde el momento en que se montó al vehículo, se inició una nueva persecución.

“Me hizo dar la vuelta, que nos devolviéramos por toda la Simón Bolívar y, de ahí, cogiéramos la ruta para el Puerto (Tejada)”, comentó el taxista.

De acuerdo con su testimonio, en medio de la situación, unas patrullas se estaban acercando y el sujeto, quien “estaba muy azarado”, dijo que, si eso pasaba, “los hacía volar a todos", porque no quería ir a la cárcel.

“Él le había quitado el seguro, todo. En cualquier momento, él decía: ‘El que se acerque o me pare, volamos todos. Todos volamos. Aquí no me importa, me disculpa, pero así muera usted, me tiene sin cuidado’. Él decía que no iba a pagar ‘cana’”, relató el taxista.

El conductor del taxi aseguró que, una vez llegaron a Puerto Tejada, el hombre se bajó del vehículo y le dijo que se devolviera. Las autoridades adelantan las labores correspondientes y revisan cámaras de seguridad para dar con el paradero del hombre.