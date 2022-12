"Volquetadas" de corrupción invaden la Alcaldía de Cali, denuncia Armitage

Foto: Noticiascaracol.com

El alcalde de Cali, Maurice Armitage, dijo que casi todas las dependencias de la Administración Municipal están permeadas por la corrupción, lo cual está impidiendo el desarrollo de varios proyectos en la ciudad.

“Me preocupa la movilidad, el tránsito, educación, infraestructura, salud. Me preocupan casi todas las dependencias del municipio donde, por lo menos, tenemos que advertir que hay corrupción y que tenemos que pararla”, aseguró.

El Mandatario sostuvo que la política deshonesta se volvió normal y que, “sin uno darse cuenta”, se están repartiendo “volquetadas” de mermelada en la capital del Valle del Cauca.

“Para nadie es un secreto que el sistema está montado para que la gente que tiene contratos y todo pida contraprestaciones que no pueden existir. Tenemos que luchar contra eso”, dijo.

El Alcalde de los caleños entregó estas declaraciones en la mañana de este viernes en el marco del Foro por la Paz realizado en la Universidad Santiago de Cali, donde también asistió la senadora de la Alianza Verde Claudia López.

“Tenemos que acompañar a nuestro alcalde Armitage en esas batallas. No podemos permitir que lo extorsionen. Si lo extorsionan a él, también a la ciudadanía. Y confíamos que el Alcalde no va a ceder a la extorsión política, ni de puestos y contratos. Tenemos que lograr que las cosas se hagan con transparencia en Cali y todo el país”, dijo la congresista.

Enfatizó que si bien es un proceso difícil, no es imposible. “Tenemos que lograr que en el Concejo se tramiten y debatan los proyectos de forma transparente y no con extorsiones al Alcalde. De lo contrario, no hay cómo parar el mar de corrupción. Hay que pararse firme y no ceder al chantaje político y de la corrupción”, sostuvo.

Con la reforma administrativa que se viene, Armitage pretende depurar la corrupción y espera que, cuando termine su mandato, la Administración Municipal se haya librado en buena parte de este flagelo, el cual hay que acabar para alcanzar la paz.





Nuevo jalón de orejas a guardas de tránsito

El Mandatario de los caleños volvió a llamarles la atención a los agentes de tránsito de la ciudad para que cumplan sus funciones en las calles y dejen de pensar “que están parapetados en un sindicalismo absurdo”.

“Cuando a usted le están pagando tiene que responder, sobre todo que se les está pagando un buen salario. Les he metido 100 guardas, les estamos ayudando y necesitamos que ellos le presten un servicio a la ciudad. Y los que no sirven que se salgan”, puntualizó.