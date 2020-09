¡Volvió la rumba! Así fue el ‘aguae'lulo’ que marcó la reapertura del sector nocturno en Cali

Como si se tratara de una noche de viernes de 1970, Santiago de Cali se volvió a vestir de gala para un ‘aguae'lulo’. Este tradicional evento, que marcó la reapertura del sector nocturno en la ciudad, dejó un balance positivo, con algunas excepciones.

El parque de la Alameda y el bulevar del río Cali fueron los sitios elegidos para llevar a cabo esta fiesta, que se caracterizó por el cumplimiento de las normas de bioseguridad.

Miriam Carvajal, asistente al ‘aguae'lulo’, afirmó que este fue un punto de encuentro para los amigos y familiares: “Creo que esta fue una manera sana de reencontrarnos. Después de pasar por el aislamiento esto era necesario”.

Asimismo, Fernando San José, otro caleño que llegó hasta la reapertura, dijo que “la ciudad ya se merecía una salida después de todo el encierro”.

En ese orden de ideas, Jesús González, secretario de Gobierno de la capital del Valle del Cauca, habló de la rumba biosegura, una nueva modalidad de festejo que dejó la pandemia del coronavirus COVID-19.

“Se ha escuchado música, se ha bailado de forma biosegura, no hemos tenido tropiezos ni desobediencia ciudadana. Debemos trabajar más porque este es un sector público, hay muchas personas y esto crea un riesgo de contagio”, expuso González.

Pero no todo fue color de rosa, Fabio Sánchez, habitante de Cali, manifestó que este evento también estuvo marcado por el incumplimiento de las normas de bioseguridad: “Gente sin tapabocas, cero distanciamiento. No respetaron nada, esto está mal, no lo veo bien”.

Este plan piloto de reapertura del sector nocturno en Cali se ejecutará por 15 días y dependiendo de sus resultados se flexibilizarán medidas, o no.

Recuerde cumplir estrictamente todos los protocolos sanitarios al asistir a este tipo de celebraciones.