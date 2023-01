Voraz incendio dejó sin trabajo y en la calle a cerca de 60 personas en Yumbo

La conflagración se registró en una bodega de reciclaje en el sector de Piles. Su dueño aseguró que las pérdidas son millonarias y pide ayuda al Gobierno.

Desolador fue el panorama que encontraron en la mañana de este lunes los más de 50 empleados del establecimiento. Un voraz incendio, que se registró desde la madrugada, consumió el sitio, pese a los esfuerzos del Cuerpo de Bomberos de Yumbo por controlar las llamas.

"Un promedio de $2.000 millones y una pérdida total de la bodega, porque había más de 560 toneladas de material en escama y peletizado. Acá se peletizaba, se lavaba, se molía y se hacía todo el proceso, se seleccionaba. Entregábamos plásticos a diferentes empresas y hacíamos los tarros", explicó Wílliam Rodríguez, propietario de la bodega.

En el lugar trabajaban alrededor de 57 personas, entre ellos ocho venezolanos a quienes Rodríguez les había dado vivienda. El hombre hizo un llamado especial a las autoridades.

"Perdimos una camioneta, la maquinaria, quedamos absolutamente en la calle. Los muchachos me dicen: '¿Qué vamos hacer?' No sé qué decirles. No sé qué hacer. Le hago un llamado al Gobierno nacional, al alcalde, ojalá Dios quiera y nos puedan colaborar para volver a empezar", dijo.

De acuerdo con el dueño, muchas familias dependían de esta bodega de reciclaje para su sustento diario. Afirmó que no tienen más formas de sobrevivir.