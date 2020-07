Voraz incendio en fábrica de muebles dejó pérdidas que superan los $100 millones

Un voraz incendio en una fábrica de muebles se registró en la noche de este 6 de julio de 2020 en el sur de Popayán, Cauca.

Minutos después de iniciada la conflagración, cuatro máquinas extintoras, dos ambulancias y 16 unidades del Cuerpo de Bomberos llegaron al lugar para atender la emergencia. Evitaron que el fuego se extendiera hasta dos viviendas, que a pesar de los esfuerzos, sufrieron algunas afectaciones.

“No sabemos bien que fue lo que ocasionó el incendio (…) Nosotros no estábamos en la casa y, cuando nos dimos cuenta, ya no se podía hacer nada (…) Afortunadamente, los bomberos llegaron a tiempo, los vecinos que se habían dado cuenta los habían llamado y, si no, la casa ya no estaría”, explicó Ana Milena Papamija, afectada.

Más de 50 personas que dependían de manera directa e indirecta de esta fábrica quedaron sin empleo. Los propietarios esperan la ayuda gubernamental para volver a empezar, pues las pérdidas superaron los $100 millones.