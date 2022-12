Vuelve The Zoo, festival de música electrónica en Cali que ayuda a los animales

Foto: Facebook The Zoo / Héctor Rebellón

En un espacio enaltecido por la belleza de la naturaleza y rodeado de samanes, llega a la capital del Valle del Cauca la tercera edición The Zoo, considerado uno de los festivales de música electrónica 'underground' más importantes del suroccidente colombiano. La cita es el domingo 16 de octubre a partir de las 12 del mediodía en la Hacienda La Dolores, en el kilómetro 2 vía a Palmira.

"Es una iniciativa que nace en Cali viendo la necesidad y el crecimiento de la escena electrónica 'underground' de la ciudad y de toda la región. Para este año nos lanzamos a agrandar un poco el festival y contaremos con seis artistas internacionales, dos escenarios, zonas de comida y zonas de relajación. Tenemos un cartel muy bueno, soportado y acompañado por más o menos 24 DJ's nacionales. Serán 18 horas de música", cuenta Andrés Macías, uno de los creadores de The Zoo y miembro de Aurora Records Store.

La nómina incluye artistas extranjeros de gran trayectoria en el género, algunos con más 20 años de experiencia y otros con no menos de 7 años en este ámbito. Nastia, Green Velvet, Mathias Tansmann, Stacey Pullen, Reboot & Terrence Parker, componen este cartel imperdible.



"The Zoo también tiene un componente social que consiste en tratar de concientizar a la gente sobre el no al maltrato animal, por lo que aprovechamos la comunión de tanta gente joven para difundir este mensaje. Realizamos actividades para recolección de alimentos y fondos para poder ayudar a la Fundación Corazón Gatuno", explica Macías.

El organizador añade que el día del evento también habrá una promoción denominada 'dos kilos por cerveza', por medio de la cual cada asistente puede donar máximo 4 kilos de cualquier tipo de alimento para animales, y por cada dos kilos contribuidos recibirá a cambio una cerveza.

Andrés asegura además que este evento estará a la altura de los realizados en Bogotá y Medellín. También recomienda a los asistentes a esta experiencia llegar desde temprano, para apoyar el emprendimiento local y a los artistas colombianos que tendrán su espacio con esta propuesta.

Recomendaciones

-Llegar temprano.

-Zapatos cómodos.

-Gafas de sol.

-Abrigo para el amanecer.

-Cédula, sin este documento no puede ingresar.