¿Vuelven las ‘pirámides’? Atacan negocio en Cartago que captaría dinero a incautos

Fotos: cortesía Cartago, La Noticia Al Instante

El cierre de un negocio donde, al parecer, funcionaba una captadora ilegal de dinero provocó el enfado de decenas de personas en Cartago, quienes, con piedras y palos, causaron daños en el establecimiendo ubicado sobre la carrera 3 entre calles 14 y 15, centro de este municipio del norte del Valle del Cauca.

Los responsables de la ‘pirámide' habrían atraído a ingenuos ahorradores que supuestamente depositaban más de $500.000, con la esperanza de recuperar hasta siete veces lo invertido.

“En un spa llamado Piel, al parecer, funcionaba una captadora de dinero. Conocimos que las personas estaban invirtiendo sumas que iban hasta $1.500.000 y ayer los habían citado para entregarles parte del dinero. Al no encontrar quien los atendiera, comenzaron a lanzar objetos contra el establecimiento. Pero nadie ha instaurado ninguna denuncia, por lo que estamos a la espera para seguir con las investigaciones”, contó el coronel Javier Pineda, comandante de la Policía de Cartago.

Ahora son muchos los estafados y nadie responde por esta captadora que cerró sus puertas, 'pirámides' conocidas como ‘Telares de la Abundancia y Mandalas de la Prosperidad’. Los encargados del negocio ilegal desaparecieron.

“La Policía nos informó una situación en un inmueble en la zona céntrica del municipio, que luego consiguieron controlar. Todo parece indicar, pero no tenemos denuncias formales, que se trataría de una oficina donde funcionaba una especie de captadora ilegal de dinero. Estamos a la espera de que los afectados denuncien ante las entidades correspondientes para iniciar las investigaciones”, manifestó Juan Pablo Jaramillo, secretario de Gobierno de Cartago.

De acuerdo con información de la comunidad, las autoridades prevén que son entre 100 y 150 personas las que estarían afectadas por la caída de esta ‘pirámide’.

Al parecer, los organizadores atraían a los inversionistas con mensajes de prosperidad y abundancia, pero que esta no sería la primera vez que cae una captadora ilegal de dinero en Cartago.

“Tenemos entendido, de manera extraoficial, que lo hacían por medio de grupos de WhatsApp y se enfocaban en mujeres, quienes resultaron ser las mayores afectadas con la caída de esta ‘pirámide’. Esta no es la primera vez, en varias ocasiones se han caído estas captadoras ilegales en el municipio, hace unos meses se cayó una que hablaba de montos superiores a $50.000 millones, pero tan solo se recibieron dos denuncias. Pareciera que las personas siendo conscientes que fácilmente pueden perder su dinero, siguen apostando por esta modalidad”, agregó el coronel Pineda.

Las autoridades esperan esclarecer los hechos para establecer quiénes son los responsables de organizar estas ‘pirámides’.