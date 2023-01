"Vulgarmente nos metieron la mano al bolsillo": afectada tras embargo por mora en pago de megaobras

Son 120.000 habitantes de la capital del Valle del Cauca los que se encuentran en mora por concepto del proyecto que, aún, no se ha efectuado en su totalidad.

Se trata de cobros coactivos a través de embargos de bienes y cuentas bancarias a aproximadamente 2.200 morosos, personas que no pudieron, en su momento, pagar la contribución de valoración por las 21 megaobras.

Publicidad

Algunos de los afectados han perdido sus casas y no saben qué hacer. Es el caso del señor Narciso Díaz, quien comenta que llevaba más de 55 años residiendo en su vivienda y no entiende por qué ya la tiene embargada.

"Yo estoy muy afectado con este cobro. Estoy al borde de la muerte. No aguanto eso. Tuve infarto, gracias a Dios no al corazón, sino a los oídos. Se me reventaron los dos oídos", afirma el adulto mayor.

Vea también:

Personería exige a Alcaldía de Cali cumplir con obras prometidas y que están aún inconclusas Otro tema que preocupa a los afectados es que están haciendo el cobro de la totalidad de las megaobras, cuando la mayoría de ellas no están terminadas.

"Me parece una medida demasiado injusta. Con sorpresa, mis cuentas bancarias y las de mi madre fueron afectadas cobrándonos 21 megaobras, que nunca van hacer, porque, hasta el momento, han realizado apenas ocho. Vulgarmente nos metieron la mano al bolsillo", señala Rakel Lorza.

Publicidad

Otros ciudadanos, como Eleonora Rosales, manifiestan que están de acuerdo con que Cali prospere, pero señalan que lo justo sería que se cobraran solo las obras que se han hecho y a medida que se vayan realizando las demás.