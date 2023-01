¿Y ahora quién responde por más de 100 vehículos que se incineraron en patios del Tránsito?

Desconcertados están los propietarios de motos y carros que estaban inmovilizados y fueron consumidos por un incendio. Esto dice un abogado sobre la situación.

Este video muestra la magnitud del incendio que se registró en el parqueadero del Tránsito de Santander de Quilichao, norte del Cauca. Las llamas incontroladas consumieron rápidamente los vehículos inmovilizados en diferentes procedimientos.

Édison Bañol llegó esta mañana muy temprano al lugar, para averiguar si la camioneta de su papá había sufrido daños en el incendio.

“Me dijeron que se había quemado un pedazo de la parte trasera, las chapas, la llanta, todo esto de la pintura. En el momento, no me dejan ingresar a ver el vehículo tampoco, porque me dicen que no han hecho el debido procedimiento”, dijo el afectado.

Varios ciudadanos más llegaron hasta el lugar para averiguar por sus vehículos.

“Todo ese poco de motos ahí al sol y al agua, deberían de tenerlas en un sitio cubierto, que no le caiga el agua, que estén bien cuidadas las motos, pero uno ahí qué va a salvar”, afirmó Julián Blandón, propietario de vehículo.

Y mientras los afectados se preguntan quién responde por la pérdida de sus vehículos, el abogado Juan Batero, de Santander de Quilichao, señala que los bienes que resultaron afectados en la conflagración estaban bajo la custodia del Estado.

“Lo primero es interponer un derecho de petición ante la autoridad competente para la supervisión de todos estos vehículos, en este caso, la Secretaría de Movilidad”, dijo el letrado.

Y agregó que, dependiendo de las respuestas, se va a “solicitar una audiencia de conciliación con las personas afectadas y el representante de la entidad encargada de este lugar”.

Si no hay respuesta satisfactoria, se podría interponer demandas contra el Estado. El incendio habría sido provocado por una quema forestal que se salió de control, según el primer reporte de las autoridades.

Vea también:

Voraz incendio consumió un parqueadero de vehículos inmovilizados por el tránsito