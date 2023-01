“Y él más patadas me daba”: mujer denuncia brutal agresión de su expareja, que es servidor público

La víctima sostiene que llegó a pensar que iba a morir y ahora decide poner el caso en conocimiento público, porque asegura que no ha habido justicia.

Nancy Castañeda recuerda con terror el diciembre de 2017, cuando, asegura, creyó que su vida se apagaba por la agresión de quien en ese momento era su compañero sentimental.

Se trata de Leonidas Tascón, un funcionario de la Secretaría de Cultura de Cali, que, según la mujer, la atacó de tal manera que perdió el conocimiento.

“Resulté yo al lado en la sala, donde yo le decía a él que ya no era capaz de levantarme, le decía que, por favor, me ayudara y él más patadas me daba. Ahí es donde yo creo que me quebró las costillas, porque él me tiraba patadas”, afirma la mujer.

Luego, según la denuncia de Nancy, el hombre terminó encima de ella y la siguió agrediendo “como si fuera un boxeador”.

La mujer sufrió graves lesiones, por lo que Medicina Legal le dio una incapacidad de 40 días.

“Fueron cuatro costillas fracturadas, que es impresionante el dolor, quedé con vértigo, hasta quedé incapacitada de manejar no podía ni salir sola porque no era capaz de sostenerme”, asegura.

Tanto ella como su abogado denuncian que, un año después, inexplicablemente, el proceso no avanza.

“Fui hasta allá y eso está totalmente quieto y este es el momento en el que va a cumplir un año y el señor sigue como si nada, libre”, asegura Nancy Castañeda.

Dicen que la Fiscalía les informó verbalmente que ya se había radicado la imputación, que es el paso siguiente.

“Al hacer las averiguaciones correspondientes en el Palacio de Justicia Pedro Elías Serrano, donde se deben radicar esos documentos, no aparece escrito alguno de imputación, solicitud alguna para ese efecto”, explica Carlos Manuel Cárdenas, abogado de la víctima.

Agrega que “esa información la viene suministrando desde mayo” y que un trámite de esos, por experiencia, no puede tardar mucho tiempo.

“No se puede demorar más de 12 meses para que el juez llamé y se fije una fecha para la audiencia de imputación”, enfatiza el abogado.

Noticias Caracol buscó en la Secretaría de Cultura de Cali al funcionario señalado de cometer la agresión, pero no se encontraba en su oficina. Además, telefónicamente, solo dijo que va a esperar el llamado de la Fiscalía.

Al conocer la denuncia, el director de Fiscalías de Cali le pidió un informe al fiscal encargado del caso para que explique por qué este no ha avanzado.