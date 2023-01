“Ya hay herpes”: crítica situación social en barrio de Cali donde se están albergando venezolanos

La capacidad del albergue está desbordada y habitantes del sector aseguran que ciudadanos del vecino país han invadido los frentes de sus casas.

Una crítica situación social se vive en el barrio La Independencia, oriente de Cali, donde está ubicado el albergue al que fueron trasladados los venezolanos desalojados de los alrededores de la Terminal de Transportes.

“Es una situación precaria. Lo quieren ver como un albergue, pero esta es una sede del colegio San Pedro Claver, no es un hábitat para ninguna persona”, asegura Liliana Echeverry, líder del barrio La Independencia.

El albergue tiene capacidad para 150 personas y está atendiendo a más de 250, quienes están en difíciles condiciones, pese a la ayuda que están recibiendo. Además, siguen llegando más a la zona, quienes se han ubicado afuera del lugar e, incluso, en los frentes de algunas casas.

“No estamos en contra de la ayuda, estamos en contra de que hay garantías mínimas aquí. Hay personas que tosen día y noche, hay tos por más de un mes, ya con flema, ya hay herpes, ya hay un niño hospitalizado con herpes. Entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Que haya una epidemia, se propague y todos nos muramos?”, dijo la líder.

La difícil situación que viven los migrantes venezolanos que decidieron quedarse en Cali Por su parte, Félix Alfonso Roa, ciudadano venezolano proveniente de Barinas y que está en Cali, agradece el buen trato que ha recibido durante los nueve días que lleva en Colombia, pero pide que le den trabajo para poder ayudarle a su familia en Venezuela.

“Estamos muy agradecidos con la mayoría de colombianos, nos atienden bien, pero no estoy conforme solo con estar aquí recibiendo comida, sino que necesitamos trabajar. Estamos bien aquí y, en Venezuela, nos esperan, pero no podemos mandarles nada, porque no estamos trabajando”, comenta.

La iglesia Católica ha informado que entre 100 y 150 personas abandonarán el albergue este viernes, con lo cual se podría permitir el ingreso de algunas de las que están afuera para que reciban la ayuda, que es temporal.

Entretanto, las autoridades están buscando la posibilidad de habilitar otro sitio para seguir brindando atención a los venezolanos que llegan a la capital del Valle del Cauca, huyendo de la crisis que afronta su país.