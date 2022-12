Ya hay pistas del paradero de ‘Mordisco’, uno de los presuntos asesinos de tres policías en Miranda

Testigos del ataque se han acercado a un cuerpo especial de inteligencia integrado por Ejército, Policía y Fiscalía para darle información clave sobre su ubicación.

Asimismo, en las últimas horas, varias personas que participaron en el saqueo a la patrulla han devuelto las pertenencias robadas a los uniformados .

Entretanto, algunos de los que aparecen en los videos que registran el momento del hurto están hablando con las autoridades.

Armín Jelcin tálaga es un estudiante universitario señalado por la Policía de haber participado en el robo de las armas de los uniformados que fueron masacrados por un comando armado conformado por supuestos disidentes de las FARC y el ELN.

En las imágenes, el estudiante, explica la policía, aparece con un buzo negro y un maletín en su espalda, detrás del hombre que tiene en su poder un fusil. Un equipo de Noticias Caracol lo ubicó en la zona y habló con él.

“Yo no tengo nada que ver con eso, solamente fui uno más de muchos curiosos que arrimaron al lugar, pero yo no cogí nada. Nunca le robé nada a nadie”, dijo Armín Jelcin Tálaga, habitante de Miranda.

Se defiende joven señalado de robar fusil de policías muertos en... Varios de sus familiares también están siendo acusados, según ellos, incluso sin haber estado en el sitio.

“Yo venía del pueblo cuando quedé, como dice el dicho, en fuego cruzado. Entonces, me tocó obligadamente estar ahí”, dijo Didier Cunda, otro habitante de Miranda.

El gobernador indígena de Miranda, Fredy Guevara, dijo que conoce a estos jóvenes desde que eran niños y asegura que no están implicados en los hechos.

“Ellos no tienen nada que ver y, por lo que les pase a ellos, hacemos responsable al Estado”, aseguró.

Inaudito: videos registraron robo de armamento a policías asesinados... Sin embargo, la Policía dijo que las personas que estuvieron en el lugar y presenciaron los robos también harían parte de los cómplices.

“En lugar de proteger la escena de los hechos, del delito, su propósito es malintencionado y perverso. Y es apoderarse de las pertenencias de nuestros policías y el armamento, que es institucional, del Estado”, afirmó el general Wílliam Salamanca, comandante de la Regional 4 de la Policía Nacional.

El general les hizo un llamado a los líderes indígenas para que apoyen a las autoridades.

“Aquí urge ese apoyo de ellos para dar con la captura de quienes han causado este execrable crimen”, puntualizó el oficial.

Entretanto, el cabildo indígena anunció que iniciará un proceso contra los que aparecen hurtando los fusiles y pertenencias de los uniformados.

