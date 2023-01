“Ya la estamos llamando”: Tino Asprilla encontró a vendedora de pescado que no había vendido nada

El exfutbolista vio a la mujer en un video en donde se lamentaba a gritos por la situación que está viviendo por cuenta del coronavirus.

El momento en que la vendedora de pescado se expresó fue grabado por el medio 45 Segundos.

"Estoy aburrida, harta porque me voy a enloquecer. Voy a salir matando o no sé (…) Desde que entró la cuarentena no he podido vender y las cosas se me dañan y tengo que botarlas”, sostuvo la mujer en una plaza de mercado de Quibdó, Chocó.

El video llegó a Faustino Asprilla, quien de inmediato hizo una publicación en sus redes sociales solicitando ayuda para encontrarla.

Pocas horas más tarde volvió a pronunciarse para informar que ya la había encontrado.

Gracias ya la estamos llamando. https://t.co/laUFkxBRsY — Faustino Asprilla (@TinoasprillaH) May 7, 2020

