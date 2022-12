Yady Fernández ya tiene bicicleta nueva luego de haber sido víctima de robo en Cali

Con alegría en su rostro, la deportista vallecaucana publicó en sus redes sociales una imagen con su bicicleta, ahora volverá a entrenar y competir.

Yady Fernández manifestó sentirse feliz de volver a tener una bicicleta luego de casi tres meses, luego de haber sido víctima de los delincuentes en Cali, Valle del Cauca, el pasado 24 de mayo, en el velódromo Alcides Nieto Patiño.

A Yady Fernández, que pasó del fútbol al ciclismo tras perder una... “Más que feliz... esto es una felicidad que es inexplicable... quiero comunicar que tengo bicicleta nueva. Lo que siento en este momento es único, mil gracias”, expresó la ciclista.

La joven deportista vallecaucana agradeció a la directora de Coldeportes, Clara Luz Roldán y al presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, Jorge Ovidio González pues fueron quienes le ayudaron para obtener esta nueva bicicleta negra de marca GW.

“Gracias a todos los que en este tiempo estuvieron apoyándome y dándome ánimo para salir adelante. Durante estos casi tres meses, tuve una competencia en Bogotá en la que me fue muy mal, pues el robo de mi bicicleta me afectó mucho porque no pude entrenar bien pero ahora esto cambiará”, afirmó.

Yady anunció que su entrenador le ayudará a armar la bicicleta y apenas la tenga lista, la enseñará en sus redes sociales.

"Mi entrenador me dijo que me ayudaría a armar la bicicleta pero como tiene tantas, dice que me la entregaría este viernes y tengo que esperar hasta ese día, tengo muchas ganas de montarla ya”, dijo emocionada la deportista.

Por último, Fernández aseguró que tomará precauciones para no volver a ser víctima de los delincuentes, no volverá a dejar su bicicleta guardada en su carro sin embargo espera que las autoridades continúen trabajando para que este tipo de situaciones no ocurran en la capital del Valle del Cauca.