“Yo estoy en la mitad, me respetan la vida”: señora encaró a manifestantes y al Esmad en Buga

En Buga se mantiene la tensión a raíz de los enfrentamientos que se han presentado entre manifestantes, que insistían en bloquear el puente de la sede del SENA, y agentes del Esmad que intentaban despejar la zona.

Las autoridades indican que por cuenta de estos enfrentamientos de los últimos días hay más de 60 personas heridas, entre civiles y uniformados.

Un particular hecho se presentó en la noche del viernes, cuando una señora se enfrentó a los manifestantes y los agentes del Esmad para pedirles que se fueran de su barrio.

“¿Por qué arremeten y nos ponen en la mitad para que nos chupemos todos los gases y de más?”, le reclamó a los uniformados

Pero también le llamó la atención a los manifestantes por lanzar piedras enfrente de su casa.

“Haber muchacho, ustedes no, yo estoy en la mitad, me respetan mi vida. Aquí les hemos dado de comer y tratado bien, ¿por qué me tiran las piedras?”, expresó la señora.

Hasta el momento no se han presentado nuevos enfrentamientos y se abre la posibilidad de un diálogo entre las autoridades locales y los manifestantes.