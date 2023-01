"Yo los quiero azotar": este audio probaría que hinchas del América planeaban agredir a jugadores

El material fue compartido por la Acolfutpro, que manifestó su preocupación por amenazas de aficionados ante los recientes resultados del cuadro escarlata.

"Armamos el quilombo ahí dentro del estadio. No nos calentamos afuera en la calle, ni que nos vayan a dar bala, ni que nos vaya a coger la Ley. Allá dentro del estadio es todo. Esperemos que salgan a calentar. Pero eso sí, papi, nos tenemos que meter una banda bien poderosa", se escucha decir a un hombre en audio publicado por la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales en Twitter.

De esta manera, el organismo denunció en sus redes sociales una presunta agresión que se estuvo fraguando contra el América de Cali previo a compromiso que se disputará mañana en el estadio Pascual Guerrero. Quien habla sería un aficionado de los Diablos Rojos.

"Yo los quiero es azotar, se lo juro. Yo no quiero ir a reclamarles, ni a quitarles la camiseta. Vamos a azotarlos, papi. El que no se sienta capacitado que ni se meta. Pero vamos a azotar a los jugadores. Ahí sacamos una lista de los que no vamos a golpear, yo me imagino que Diego Hérne sería uno de los que a lo bien no aguanta hacerle nada", agrega la persona del audio.



Asi tienen planeado agredir a los futbolistas del @AmericadeCali dentro del estadio Pascual Guerrero el dia de mañana!!! Exigimos que las autoridades adopten las medidas para preservar la integridad de nuestros asociados. @PoliciaColombia @MauriceArmitage @Dimayor @MinInterior pic.twitter.com/pUNPmifcrc — ACOLFUTPRO (@acolfutpro) March 27, 2018

De acuerdo con Carlos González Puche, presidente de Acolfutpro, los seguidores que realizaron las amenazas comparecieron ya ante las autoridades y no se les permitiría el ingreso al estadio.

"Si las autoridades quisieran tienen todas las capacidades y la tecnología para reprimir a estos bárbaros, pero no lo hacen. ¿Por qué tenemos que salir a denunciar nosotros? Están perfectamente identificados en nuestros chats, en nuestro Twitter, salen las personas, salen sus perfiles, son agresores", afirmó González.

A través de otro post en su red social, la Asociación compartió una carta enviada al Ministerio del Interior manifestando su preocupación por los "improperios y amenazas" que se han lanzado recientemente contra los jugadores escarlatas.





Gracias a nuestra denuncia ante @MinInterior hoy comparecen ante @PoliciaColombia hinchas que planeaban agredir a los futbolistas del @AmericadeCali esperamos se cumpla la ley de no admision a los estadios nunca mas.@MelukLeCuenta @BochaJimenez @FIFPro @velezfutbol @PinoCalad pic.twitter.com/Kym6pAHPGh — ACOLFUTPRO (@acolfutpro) March 27, 2018

"Ante unos audios de los cuales tuvimos conocimiento, quiero informar que ya identificamos a estas dos personas, son líderes de la barra Barón Rojo. Fueron citados al comando de la Policía y, posteriormente, presentados a la Fiscalía para que se hagan responsables de lo que están planeando, incitando a los diferentes barristas a tomarse la gramilla en el partido y agredir a los jugadores", señaló el general Hugo Casas, comandante de la Policía de Cali, al agregar que a los dos sujetos ya se les adelanta un proceso de investigación.

Cabe recordar que, ante "amenazas latentes", las autoridades locales anunciaron cambio de horario de partido que disputará América frente a Envigado este miércoles y otras medidas, como la restricción para el consumo y venta de bebidas embriagantes en un rango de 200 metros a la redonda del Pascual Guerrero hasta las 6:00 de la mañana del Jueves Santo.





#AEstaHora informamos que los hinchas que amenazaron a través de audios a jugadores de @AmericadeCali, ya fueron identificados, aperturándose una investigación a través de @FiscaliaCol invitamos a disfrutar esta fiesta del #FutbolEnPaz con #Tolerancia y #Respeto @SeguridadCali pic.twitter.com/kqp7030fZg — BG. Manuel Antonio Vásquez Prada (@PoliciaCali) March 28, 2018





Según Casas, el dispositivo de seguridad para este encuentro contará con aproximadamente 900 uniformados repartidos entre la parte externa e interna del estadio. Además, sostuvo que se tendrán en la ciudad cerca de 60 puntos de intervención considerados críticos.

Vale mencionar que los malos resultados del club, actualmente en la posición 18 de la Liga Águila, obligaron a la renuncia del técnico Jorge 'Polilla' Da Silva. Ante la presión de algunos aficionados, el delantero chocoano Carmelo Valencia, también presentó su dimisión, porque, sostuvo, sentía amenazada su seguridad y la de su familia.

A través de un trino, la escuadra vallecaucana desvirtuó la información sobre los actos de violencia que se presentarían en el juego contra Envigado. En la publicación aparecen directivos y futbolistas del plantel junto a algunos hinchas americanos.



¡Unidos somos más! 🤝🅰️⚽️



Jugadores, directivos e hinchas sacaremos esto adelante.



En este momento hinchas de América se reúnen con nuestros jugadores y desvirtúan la información sobre actos de violencia en el partido de mañana frente a Envigado. #FútbolEnPaz pic.twitter.com/RCrtXtMoFT — América de Cali (Desde 🏠) (@AmericadeCali) March 28, 2018

