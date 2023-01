“Yo ya no siento nada”: hombre con COVID-19 que fue detenido por salir a comprar pollo e ir al banco

Ese fue el argumento que el sujeto le dio a las autoridades cuando lo sorprendieron fuera de su casa en horas de la noche.

En Cali un hombre diagnosticado con COVID-19 que violó el aislamiento obligatorio para salir a hacer compras, fue detenido por las autoridades y trasladado a un centro especial donde deberá continuar su recuperación.

¡Inaudito! Encuentran en la calle a otro ciudadano con COVID-19 que incumplía el aislamiento

El equipo #CazaCovid encontró a otro paciente ➕ por #Covid_19 en el barrio 20 de Julio que estaba incumpliendo su aislamiento.



¡Seguimos activos por la vida y la salud de todos 💙❤️💚!#LaVidaEstáEnTusManos @GuilleLondono @Dranguet @SeguridadCali pic.twitter.com/sUyt9IUm1F — Alcaldía de Cali (@AlcaldiaDeCali) May 3, 2020

Cuando le anunciaron que debía ser detenido y llevado a un centro para que termine su recuperación sin exponer a su comunidad, el hombre adujo que ya no es positivo para COVID-19

y que solo salió a comprar un pollo.

“¿Por qué?, si yo salgo aquí a una esquina no más… A mí ya me dijeron que a mí ya me da negativo, yo ya no siento nada”, dijo.

Finalmente, el hombre fue trasladado a un lugar especial dispuesto para su recuperación. Posteriormente deberá responder ante la justicia por no acatar la norma y poner en peligro la salud de otras personas.

