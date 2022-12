Zoonosis evaluará conducta de pitbull que habría matado a abuela de 89 años, lo que decidirá su futuro

El perro pitbull que responde al nombre de Rocco y le habría quitado la vida a Rosa Lina López Arango de 89 años, en el barrio República de Israel, oriente de Cali, según versión de las autoridades, se encuentra siendo evaluado por expertos del Centro de Zoonosis de la Secretaría de Salud de la ciudad.

El canino de color blanco y con manchas negras que tiene ocho meses de edad, llegó hace cerca de unos dos meses a la familia de la adulta mayor, ahora fallecida por el ataque. Su nieto de 17 años lo llevó luego de rescatarlo de una casa donde el perro no era alimentado, era maltratado y vivía encadenado.

Publicidad

Luego del ataque a Rosa Lina, el perro fue llevado a una de las habitaciones de la vivienda y las autoridades lo sedaron con pastillas para poder transportarlo a la sede de Zoonosis. Allí pasó la noche y Luz Marina Trujillo, médica veterinaria del centro dice que Rocco presenta un comportamiento nervioso y agresivo.

Abuela de 89 años murió en Cali tras ser atacada por un pitbull... “El canino está en buena condición corporal, es una mezcla entre pitbull y posiblemente shar pei. No se deja tocar, es retraído y no permite que se le acerquen porque gruñe, no permite que se le coloque agua y comida con facilidad. Esto hace ver que su comportamiento no es ideal para un animal de convivencia o compañía. De todas formas, se debe tener en cuenta que son animales hiperactivos que requiere de una persona que realmente lo domine, pues entre otras cosas, este animal tiene una capacidad en su mandíbula y musculatura fuerte”, explicó Trujillo, la médica veterinaria de Zoonosis.

Durante unos diez días, Rocco estará bajo observación para determinar si deberá ser sacrificado. Incluso esto podría tomar más tiempo porque Zoonosis tendrá que ir a la casa de la familia para recolectar información sobre el canino.

Según la veterinaria, será difícil que Rocco vuelva a manos de sus dueños, luego de este incidente y que la decisión de aplicarle la eutanasia también dependerá de la investigación que adelanta la Fiscalía.

Publicidad

“La ley es muy clara y cuando se dan agresiones de caninos que dejan lesiones permanentes para una persona, en este caso la perdida de una vida humana, cabe la posibilidad de la eutanasia compasiva. Todo esto depende de la observación del animal, de los documentos, de sus vacunas y sobre todo del comportamiento. Si no es un animal para convivencia no se le podría dar salida pues podría suceder algo similar”, agregó la médica veterinaria.

Este caso sería el primero de este tipo, registrado en Cali, donde un perro asesina a una persona, según dijeron los funcionarios de la Secretaría de Salud.

Publicidad

Frente al tema, defensores de animales protestan en la capital del Valle del Cauca. Exigen que antes de tomar decisiones sobre la vida de Rocco, se espere el dictamen de Medicina Legal que corrobore las causas y horas de la muerte de la adulta mayor, para esclarecer si el victimario es el canino.

“En caso que Medicina Legal diga que el perro no es el responsable de la muerte de la señora, Rocco debería ser entregado a una fundación protectora que le permita recuperarse, que le respeten la vida. Hemos visto al perro dentro de la jaula en Zoonosis y se nota que no es agresivo, se deja tocar por lo que no estamos de acuerdo con lo dicho por la médica veterinaria”, dijo Jairo Marín, defensor de los animales.

Durante lo corrido de este año, se han reportado 13 casos de ataques caninos de razas potencialmente peligrosas.

Conmoción en Valle del Cauca por perro que amarraron a un árbol y lo...