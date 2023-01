Zozobra y enfado en comunidad indígena del Cauca por asesinato de miembro de su guardia

Los nativos denuncian que están siendo blanco de atentados por parte de grupos armados ilegales de la zona, que estarían al servicio del Cartel de Sinaloa.

Cuando se dirigía a su vivienda en el municipio de Toribío, Gersaín Yatacué, fue víctima asesinado por hombres que le dispararon desde una motocicleta. El joven de 25 años era guardia indígena en el departamento del Cauca.

“Hacemos responsable al Estado, porque, cuando nos tocan un comunero, nos tocan a todos y él era un Kiwe Thegnas, guardia de los pueblos, del Plan de Vida y del pueblo nasa”, dijo Ana María Ramos, miembro del resguardo nasa de Toribío.

Este es el segundo ataque a los indígenas en este departamento en menos de ocho días. La semana pasada, la comunidad fue víctima de un ataque con explosivos, por lo que dice sentirse desprotegida.

“Estamos en riesgo en una situación caótica en el Cauca, por lo tanto exigimos garantías en materia de derechos humanos”, dijo Eduar Dagua, consejero del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC.

Los indígenas aseguran que los grupos armados ilegales han tomado fuerza en la zona.

“Están al servicio del Cartel de Sinaloa y no comprendemos por qué las fuerzas del Estado no controlan todos estos carteles que llegan dentro de los territorios”, anotó Dagua.

El consejero del CRIC agregó que, por lo tanto, “la guardia indígena tiene que controlar el territorio para vivir sanamente y tranquilamente”, pero que están siendo víctimas de atentados y asesinatos.

En ese sentido, hacen un llamado al Gobierno colombiano para que apoye la defensa de los territorios.

“Que sí nos apoyen, porque realmente estamos solos, pero el hecho de que estemos solos, no significa que vamos a bajar la guardia”, aseguró Ramos.

Las autoridades indígenas llevaron a cabo un consejo regional, al mismo tiempo que en la zona se hace la búsqueda de los responsables del asesinato del joven indígena, a quien le sobreviven dos niños pequeños y su pareja, que estaría otra vez en embarazo.