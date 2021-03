Si está interesado en invertir en una franquicia siga primero estas recomendaciones

La franquicia se ha convertido en una modalidad de inversión que cada vez gana más adeptos y consiste en un acuerdo en el que se permite el uso de un derecho de determinado nombre o marca.

"Tenemos franquicias educativas, en ciencias, en tecnología, en el campo automotriz, culturales, sociales, no podemos pensar que las franquicias se reducen exclusivamente a un tema de alimentos o hamburguesas, es una concepción vieja. Por el contrario, muchas actividades y el conocimiento, la investigación, se realiza inclusive por conducto de las franquicias", explica Fabián López, docente de Derecho de la Universidad Libre.

Según el experto, la ley 2069 del año 2020 sobre emprendimiento relaciona este importante sector que ha evolucionado nacional e internacionalmente con innovación, desarrollo, investigación y nuevas tecnologías.

Sin embargo, señala que “desde el punto de vista legislativo, digamos no hay mayor legislación en Colombia sobre el tema. Curiosamente en el proyecto del Código Civil se intenta erróneamente regular todo el tema de las franquicias, lo cual es equivocado porque las franquicias han funcionado muy bien desde el punto de vista de práctica empresarial y desde el punto de vista de costumbres".

Eso sí, dice, aún deben reglamentarse temas relacionados con:

Trabajadores

Marca

Contratos

Competencias

Mercancía

Derecho societario

Procesos de insolvencia

"Una mayor regulación de alguna manera les da una mayor seguridad a las partes para poder celebrar con más frecuencia este tipo de negocios para tener más tranquilidad", recalca.

Publicidad

No obstante, el profesor López advierte "fraude en las franquicias, porque siempre le dicen a la gente ‘le vendemos una franquicia’ y la gente tiene la idea de que por emplear la palabra o el término franquicia per se el negocio es exitoso y, todo lo contrario, en muchos casos encontramos negocios que no son franquicias y lo que se está vendiendo es un negocio de humo".

Lo recomendable antes de invertir en este proyecto es buscar asesoría sobre: el plan de negocio, la operatividad, rentabilidad, seguridad y las ventajas competitivas.