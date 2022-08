"El racismo en Colombia está normalizado": Edna Valencia habla de su lucha por los derechos afro

En Mujeres Ahora , Edna Liliana Valencia, reconocida periodista y activista, se refirió a su historia y la batalla que emprendió hace varios años por la defensa de las comunidades afrocolombianas.

La periodista explicó que desde el colegio se rodeó de colectivos afro y en sus años de universidad fue entendiendo las razones por las que debía llevar la bandera de esta comunidad: "En el 2010 empecé un trabajo más consciente, no solo es la estética, el pelo afro, va más allá, lo que quiero comunicar, la comunicación étnica y es el tema de mi vida e iré hasta el final".

En ese mismo sentido, también dijo que "el racismo en Colombia está normalizado: el racismo no solo es que te digan negra, es un tema estructural que está hasta en las profesiones..., claro que me preocupa el racismo de la calle, pero me preocupa más el que ocurre en otros escenarios como los colegios".

