Bogotá lanza política de recompensas frente a la inseguridad

Durante los primeros 45 días de 2022, 104 homicidios se registraron en Bogotá y, aunque las cifras demuestran una reducción del 8% con respecto al año pasado, el tema sigue causando mucha preocupación.

Por eso, la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, y el secretario Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, Aníbal Fernández de Soto, presentaron la campaña de recompensa “Bogotá Unidos por la Vida”.

¿Pero qué tan viable es esta estrategia? Ómar Oróstegui, investigador en temas de seguridad ciudadana y director de Futuros Urbanos, habló en Noticia Caracol Ahora frente al tema.

“La estrategia no es nueva y ya se ha probado en otras ciudades. La Policía tiene un fondo económico para pagar estas recompensas, lo que hay que dejar claro es que no se puede dejar el tema de la inseguridad en manos de los ciudadanos, porque no va a funcionar”, comentó.

El investigador además advirtió que este tipo de estrategias pueden generar falsos positivos en los casos de inseguridad.

“Esto crea un incentivo perverso y es que la gente podría inventase hechos para reclamar una recompensa... Este tipo de estrategias lo que demuestra es que no se está poniendo debida atención a lo que está pasando en la ciudad, lo que se debe hacer es implantar políticas para proteger a los ciudadanos”, anotó.

