El colombiano que endulza a los suizos con sus pasteles

Luis Eduardo Abuabara, mejor conocido como "Lucho", es una sensación en Suiza, sus pasteles son los más apetecidos y solicitados; pero eso no ha sido gratis: pasión, esfuerzo y dedicación han sido las bases para consolidar su negocio.

En entrevista con Noticias Caracol Ahora , "Lucho" contó sobre sus inicios: "no sabía hacer ni un huevo frito (...), yo trabajaba en el mundo empresarial y creía que ese era mi sueño, pero llegué a Suiza por amor y mi vida cambió".

El aclamado pastelero habló de su trabajo: "en mi cumpleaños hice una torta de chocolate, eso sí el sabor estaba delicioso, pero no me quedó bien (...), me formé y ahora puedo darle a la gente lo que les gusta, la mejor recompensa es cuando veo la cara de los niños y le dicen a sus papas: "eso era lo que quería"".

También reveló detalles de su día a día en la pastelería, de como esta le ha cambiado la vida y de su familia. En esta entrevista de Noticias Caracol Ahora les contamos más detalles.

