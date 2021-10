Asesinó a ganadero en Yarumal secuestrado porque lo reconoció: era su primo

Cinco hombres señalados de secuestrar y asesinar a un ganadero en Yarumal, Antioquia, fueron enviados a la cárcel. Uno de los implicados era primo de la víctima y habría tomado la decisión de matarlo porque lo reconoció.

Los delincuentes exigían 2 mil millones de pesos a la familia de su rehén.

"Están dispuestos a largarme (liberarme), por favor arreglen con ellos lo más pronto posible", decía el ganadero en Yarumal en el video.

El general Fabián Laurence Cárdenas, director del Gaula de la Policía, dijo que el hombre fue secuestrado cuando "se trasladaba hacia una zona rural, ahí fue interceptado por tres hombres".

Los secuestradores les decían a los familiares del ganadero en Yarumal que esperarían el tiempo necesario para que reunieran el dinero.

Secuestrador: Lo llamo para ver si ya tiene el billete.

Familiar de víctima: Hermano, conseguí otros 20 millones de pesos prestados y el carro lo tengo negociado.

Secuestrador: Pues no sé cómo van a hacer ustedes, pero de todas maneras no importa, nosotros no tenemos afán, nosotros esperamos.

Pero el Gaula de la Policía ya los tenía en la mira y logró interceptar sus comunicaciones y escuchar la forma como hablaban del dinero que recibirían.

Secuestrador 1: ¿No le sube de los 50?

Secuestrador 2: Resulta que eso no se lo vamos a dejar tan barato.

Los investigadores descubrieron que uno de los criminales y el ganadero en Yarumal tenían una relación.

"Eran primos, sabían las condiciones económicas, los movimientos de su familiar", señaló el director del Gaula.

Tras las capturas, uno de los hombres confesó que el mismo día que grabaron la prueba de supervivencia decidieron asesinar al ganadero en Yarumal porque reconoció a uno de sus secuestradores.

"Nuestros hombres Gaula, posterior al proceso de investigación, lograron ubicar el cuerpo del señor", precisó el general Cárdenas.

Los cinco implicados fueron enviados a prisión y tendrán que responder por los delitos de secuestro extorsivo y desaparición forzada.