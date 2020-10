Así avanza en Medellín marcha de excombatientes para exigir garantías al Gobierno Nacional

El Parque de los Deseos en Medellín fue el epicentro de varias delegaciones de excombatientes de las FARC que llegaron desde Pereira, Chocó y el departamento de Caldas, para, unidos con los grupos de Antioquia, iniciar lo que han denominado una peregrinación por la paz y por la vida .

“Nos están asesinando, la paz es un propósito nacional y queremos que el presidente escuche. Hasta ahora nos han matado 236 compañeros y cada semana vienen de las regiones gente desplazada, de todos los territorios, a las grandes capitales. En Medellín ya estamos más de 330 personas en reincorporación”, expuso Marcos Urbano, dirigente del partido FARC en Antioquia.

El recorrido, que inicia en Medellín, pasará por Marinilla, donde habrá presentaciones y actos artísticos; luego pasarán por Doradal y Guaduas el 30 de octubre, donde se unirán con otras delegaciones del país, y llegar finalmente a Bogotá, donde esperan hacer una gran concentración en la Plaza de Bolívar el próximo 1 de noviembre.

“Nos están matando, si no hay vida no hay nada, no hay los proyectos productivos, el acceso a tierras y esas cosas, pero principalmente lo que queremos es seguridad física”, advirtió Gustavo López, excombatiente.

A las peticiones que buscan hacerle al Gobierno Nacional, se suma la preocupación por el futuro de la Justicia Especial para la Paz (JEP).

“Mucha preocupación porque es una jurisdicción para garantizar los derechos jurídicos de los que hicimos parte en armas, como Farc EP, si llegamos a un acuerdo y esto se desmonta es el fracaso totalmente del acuerdo”, Gustavo López Alcaraz, excombatiente.

Al final, se esperan que unos 2.000 exintegrantes de la antigua guerrilla de las FARC se concentren en la capital del país.