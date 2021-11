Ataque de hipopótamo cerca de la Hacienda Nápoles: pescador sobrevivió de milagro

Jhon Arístides Saldarriaga Márquez, de 31 años, se convirtió en la segunda víctima del ataque de un hipopótamo en Colombia. Según narra este hombre, fue embestido por el animal cuando pescaba junto a dos amigos y un niño de 9 años en un lago vecino de la Hacienda Nápoles.

“Me salió fue ese animal, me pegó en el ojo, retrocedí, alcancé a correr un poquito, pero me tropecé y el animal me atacó. Yo creo que si tenía una cría”, manifestó Jhon Arístides Saldarriaga.

Este hombre se encontraba pescando en un lago de la Vereda Brisas con un grupo de amigos cuando de un matorral salió el hipopótamo que lo atacó.

”Ya el hipopótamo se puso como loco y entonces lo que hizo fue que lo soltó y el muchacho salió y lo auxiliaron”, dijo Juan Guillermo Márquez, testigo del incidente.

De acuerdo con el director médico de la Cooperativa de Salud San Esteban de Puerto Triunfo, Tulio Hernán Ramírez, debido a la gravedad de las heridas, la víctima fue remitida a un centro asistencial de mayor complejidad.

“Tenía varias heridas. En el brazo izquierdo y parte del tórax izquierdo, lo mismo que un golpe en la cabeza”, dijo el dr. Tulio Hernán Ramírez.

Publicidad

Desde la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare), autoridad ambiental en la zona, piden a los habitantes de la región no acercarse a los sitios donde se sospecha de la presencia de hipopótamos .

“Estuvimos aplicando el GonaCon en el proyecto piloto de inmunocastración y vimos varias hembras con crías, situación que vuelve mucho más peligroso este lugar. El llamado a la comunidad es a que a estos sitios, por favor, no se acerquen”, afirmó David Echeverry, subdirector de Ecosistemas de Cornare.

También piden dar aviso a las autoridades para establecer los sitios donde haya presencia de hipopótamos con crías para evitar de más ataques.