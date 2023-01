Ataques del ELN en el Bajo Cauca antioqueño distancian diálogos con el Gobierno: presidente Duque

El mandatario dijo que si el grupo guerrillero quiere una aproximación a la paz debe parar los actos terroristas. Entretanto, los transportadores exigen garantías.

El temor era notorio entre quienes grababaron los videos del ataque. La impotencia era ver cómo hombres armados los obligaban a bajar de sus carros para prenderles fuego.

Seis vehículos fueron incinerados en la vía Medellín - la Costa Caribe, en el sector conocido como El Socorro, en Valdivia (Antioquia); ataque atribuido por el ejército al ELN.

“Estaban totalmente quemados todos, incinerados totalmente”, comentó Sanín Loaiza, testigo.

Desde el aire se vigilan los puntos más críticos de la zona.

“Iban a ser de seis a ocho acciones terroristas sobre la vía Valdivia a Tarazá, nosotros tomamos unos correctivos para mejorar el dispositivo”, señaló el general Nicacio Martínez, comandante del Ejército Nacional.

Los transportadores denuncian que siente temor para transitar las vías del Bajo Cauca antioqueño por los constantes ataques y las millonarias pérdidas.

“Por el terrorismo, por la quema de carro. Nosotros somos los que pagamos los platos rotos a toda hora”, manifiesta Gildardo Espinal, conductor de tractomula.

El presidente Duque aseguró que si el ELN quiere una aproximación de paz debe parar los actos criminales.

“Muchos me han dicho que hay una actitud tozuda del presidente en no querer abrirle las puertas a la conversación al ELN y eso no es verdad. Lo que sí es cierto es que hemos buscado coherencia y congruencia y ¿qué encontramos? Más de 400 actos de terrorismo y eso no es voluntad de paz”, sustentó el Iván Duque.

Según el Ejército, alias ‘Breiner’ sería el cabecilla del ELN que lideró el ataque en contra del transporte en el Bajo Cauca antioqueño .