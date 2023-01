¿Brujería? La extraña versión de padrastro de niña de 12 años que murió en Barbosa

Autoridades avanzan en la investigación de los hechos en los que falleció la menor producto de una caída en una cascada cuando buscaba una guaca.

Manuela, de 12 años, habría caído al vacío, según las versiones de sus familiares, intentando encontrar un tesoro del que una supuesta bruja le habló a su padrastro, en Barbosa, Antioquia.

Publicidad

“Yo ahora un mes fui donde doña Amapola, ella me dijo que allá en esa peña había una guaca de oro, que habían tres canecas, que eran de la guerrilla”, dijo Evelio de Jesús Restrepo, padrastro de la menor.

Evelio, un campesino barboseño que trabaja como mayordomo, acusó a Amapola, una mujer que aparentemente trabaja con magia blanca y aseguró que lo que ocurrió fue producto de su brujería.

“Por la culpa de esa señora, esa señora me embrujó a mí”, afirmó Restrepo.

Noticias Caracol llegó a la vereda Yarumito, en búsqueda de la supuesta bruja, quien no estaba en su casa, pero en la zona hablaron de sus aparentes poderes:

Publicidad

“La verdad yo no la conozco pues bien, pero preguntan mucho por ella, tiene fama de bruja”, relató Héctor Gómez, habitante de la vereda.

Publicidad

Las autoridades van más allá de esta historia que parece increíble y trabajan sobre otra hipótesis.

“Personal de investigación criminal de la Policía Nacional y de la Fiscalía se encuentran realizando en este momento unos interrogatorios a la madre y al padrastro con apoyo del abogado defensor y una entrevista al dueño de la finca”, señaló el coronel Daniel Mazo, comandante del distrito norte de la Policía Metropolitana.

Según el testimonio del padrastro de la niña, así habrían ocurrido los hechos en la cascada:

Publicidad

“Yo me amarré hasta cierta parte y me devolví de ahí y ya la niña dijo, no amárreme, amárreme, que yo bajo, y vea lo que pasó”, expresó Evelio.

El cuerpo sin vida de la niña fue hallado en la desembocadura de la quebrada con múltiples fracturas. Además, la cuerda con la cual habrían amarrado a la menor apareció reventada.

Publicidad