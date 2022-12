Con carta al presidente, ‘Oficina de Envigado’ busca espacio en proceso de paz

Por medio de una carta que está circulando en las redes sociales, un grupo de delincuentes de la llamada ‘Oficina de Envigado’ le piden al presidente de la República, Juan Manuel Santos, un espacio para hacer parte de una fase exploratoria en un proceso de paz.

Por ahora, la posición del gobierno ha sido la de negar tratamiento político a este tipo de organizaciones.

Michel Pineda, director de la Corporación Compromiso Colombia, cercano a desmovilizaciones como la de las AUC y asesor jurídico de algunos jefes de la llamada 'Oficina de Envigado', explicó a Noticias Caracol en qué consiste la solicitud.

Según Pineda, abogado litigante, se trata de "un gremio colegiado de los comandantes de las distintas bandas de Medellín y el Valle de Aburrá". Y aunque él no quiso dar nombres, Noticias Caracol conoció que entre estos jefes hay ocho líderes de la banda la 'Terraza, antiguo bastión de alias 'don Berna', que hace pocas semanas se entregaron a las autoridades bajo la sombra del decreto 1175 de 2016, que les permite trabajar en procesos de paz.

Entre ellos estarían sujetos conocidos con los alias de 'Puto', 'El Cabe', 'Gallego', 'Víctor', 'Vikingo', 'Chómpiras', 'Buche' y 'Caliche'. (Vea también: Entrega de jefe de bandas de Belén, desataría rendición de dos de sus cómplices).

El abogado Pineda se negó a verificar esa información porque "Yo no puedo dar a conocer los nombres porque podría afectar la finalidad de esta organización de que la petición sea unificada y sean tenidos en cuenta en la construcción de la paz".

Lo que sí dijo fue que la intención de ese grupo es buscar el desmonte de la macrocriminalidad en zonas de influencia de ellos, "en razón de que el gobierno nacional abra un canal, nombre unos gestores de paz, para iniciar de inmediato el desmonte de esas actividades".

Las acciones que dejarían de realizar los jefes delincuenciales estarían relacionadas con la extorsión, el tráfico de drogas, los asesinatos y otros.

"Esas dinámicas del conflicto urbano, que desafotrtunadamente siguen el desarrollo de una fallida desmovilización de las AUC", agregó Pineda.

Para el abogado, la pretensión de estas personas es sumarse en esa bandera de la paz, "que sean dadas condiciones dignas en una negociación, que permita ayudar a construir este proceso de paz. Por eso hacen el llamado a otras estructuras".

La misiva se conoció porque comenzó a circular en las redes sociales, sin embargo no tiene un firmante identificado.

Gustavo Villegas, secretario de Seguridad de Medellín y quien conoció de cerca otros procesos de desmovilización, dijo que está dispuesto a participar en un proceso con este grupo si el gobierno nacional considera que su experiencia es útil para ello.