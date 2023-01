Con muestras de ADN, familias de desaparecidos en Dabeiba esperan encontrar a sus seres queridos

El material recolectado será entregado a Medicina Legal para ser cotejado con los restos encontrados por la Jurisdicción Especial para la Paz.

María de los Santos es la madre de José Manuel y Luis Arnoldo, dos jóvenes desaparecidos en 2004 y 2008, al parecer, a manos de paramilitares.

Ella, al igual que cientos de personas, llegó hasta la Alcaldía de Dabeiba para que les tomen una muestra de sangre con la esperanza de que le JEP pueda hallar los restos de sus seres queridos.

“Ellos quedaron enterrados en Dabeiba, pero nadie da razón, no sabemos en qué parte”, dice María de los Santos, madre de dos desaparecidos.

Luz Noralba Borja cuenta que su madre murió buscando a su hermano, que ya completa 20 años de desaparecido.

“Él le dijo a mi papá que no bajara, que él llevaba el mercado, pero no volvió a la casa, lo esperaron el domingo por la tarde y el lunes, pero no volvió”, recuerda Luz Noralba.

La señora Ana Olga Gómez, también perdió a su hijo hace varios años, asegura que desapareció camino a su trabajo y quiere darle un entierro digno:

“Que lo encuentren, digo que yo que recibirlo es duro, pero si me toca los recibo”, comenta.

Nubia Lopéz, no solo perdió a su hijo por culpa del conflicto armado, sino que también salió desplazada de Dabeiba por amenazas contra su vida. Hoy pide recuperar sus restos y una reparación digna.

“Que me colaboren, si mi hijo lo encontraron en el río, o dónde, para yo darle cristiana sepultura”, pide doña Nubia.

Las muestras de ADN irán a los laboratorios de Medicina Legal para ser cotejadas con los restos encontrados por la JEP.

Entretanto, la jurisdicción inspecciona nuevos puntos a las afueras del territorio en busca de fosas donde podrían estar los restos de personas desaparecidas .

La JEP llegó a este municipio del occidente de Antioquia gracias a la información de los uniformados que testificaron sobre las alianzas entre militares y paramilitares, en los años 2000 y 2006, y de cómo se cometieron los mal llamados falsos positivos para mostrar resultados en combate.