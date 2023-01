Contralor de Antioquia habría ocultado información de auditoría en Hidroituango, según la Fiscalía

El ente acusador reveló interceptaciones que comprometen al cuestionado Sergio Zuluaga Peña, a quien le imputó tres delitos.

En la audiencia de imputación de cargos contra el contralor de Antioquia, implicado en un presunto escándalo de corrupción, la Fiscalía mostró varios audios que, según el ente acusador, darían cuenta de las auditorias que realizaba.

Al funcionario le fueron imputados los delitos de cohecho propio, prevaricato y concierto para delinquir.

Con interceptaciones telefónicas, la Fiscalía asegura que Zuluaga Peña habría recibido utilidades de la mina Calizas Portugal S.A.S., ubicada en el municipio de San Carlos, que operaba a través de una sociedad compuesta por terceros, en la que se encuentra el esposo de Luz Marina Marín Daza, la alcaldesa de esa población, para favorecerlos supuestamente en las auditorías de la Contraloría.

Para el ente acusador, el contralor sería el responsable de direccionar las auditorías en coordinación con el subcontralor Rubén Darío Naranjo, quién habría acordado con la alcaldesa de San Carlos la selección de contratos a dedo, para auditar y ocultar información relevante del municipio, como el uso de más de 400 millones de pesos en recursos de participación social que fueron invertidos en gastos de funcionamiento de la alcaldía.

“Se notó el claro favorecimiento en los resultados estos de los hallazgos de la vigencia de 2017, solo se reportaron para dicho informe final siete hallazgos administrativos, uno disciplinario, cero penales y cero fiscales", dijo el fiscal del caso.

En la audiencia, la Fiscalía también presentó un audio donde Sergio Zuluaga Peña le dice a una persona no identificada que no quiere revelar información relacionada con el proyecto Hidroituango, para no echar al agua a un gobernador.



"No, oíste, es que yo ya a Hidroituango le había hecho una auditoría, donde había revelado todas esas huevonadas y había hablado del contrato de aceleración y había hablado de una cantidad de cosas que están ahora. Lo que tiene en cuenta ahora la gente es que yo tenía la razón cuando lo dije huevón", dice Zuluaga Peña, según la Fiscalía.

“Yo hace 10 días te dije que volvieras a hablar o que hablaras de hidroituango y no lo hiciste", le recrimina el interlocutor al contralor.

"Y echo al agua al gobernador, me pongo a pelear con el gobernador, ¿si no quería qué?”, le responde Zuluaga Peña.

"Yo te hago una pregunta: ¿es que vos temés echar al agua al gobernador para decir qué?", vuelve a recriminar el interlocutor.

"No, o sea el gobernador no quería", le explica el cuestionado funcionario.

Aunque en la grabación no se menciona específicamente al gobernador de Antioquia Luis Pérez Gutiérrez , el mandatario regional negó que se trate de él.

"Yo no fui, yo como gobernador no firmó, yo no he firmado el plan de aceleración (de obras en Hidroituango), es posible que se refiera a otro gobernadores anteriores porque se está refiriendo al plan de aceleración de Hidroituango y ese plan de aceleración fue firmado en el 2015; yo no era gobernador", dijo Pérez Gutiérrez.

El gobernador agregó que si el contralor tenía alguna información relacionada con Hidroituango y la omitió, habría incurrido en un delito.

Hidroituango es un proyecto hidroeléctrico que debió operar desde finales de 2018, pero está en emergencia por causa del colapso de un túnel de desviación, lo que generó una cadena de hechos que afectó a más de 13 mil personas que debieron abandonar sus casas para evitar una tragedia.