Coronavirus tiene en alerta a prisión donde está la modelo colombiana Juliana López

Aunque el virus no ha llegado a la ciudad de Guangzhou, donde está el centro de reclusión, las autoridades tomaron medidas. Ella ya se comunicó con su familia.

Lo hizo por medio de una llamada extraordinaria que le permitió el Gobierno chino para que informara sobre su situación de salud. Así se lo explicó a Noticias Caracol el papá de la modelo.

“Ella se encuentra bien. Han tomado muchas medidas de precaución allá en la prisión, no han podido cambiar la guardia desde que empezó el nuevo año chino, el 24 de enero. Las tienen encuarentenadas, nadie entra, nadie sale”, contó Carlos Mario, padre de Juliana López.

“Es primer vez en cuatro años que le programan dos llamadas en un mes, ella solo tiene una llamada al mes, cinco o 10 minutos. Me sorprendí porque le autorizaron otra llamada, para que se dieran cuenta de que Juliana está bien”.

Un informe de la Organización Mundial de la Salud, al mediodía de este 30 de enero, indica que ya había 7.818 casos confirmados de infectados con coronavirus, 7.736 de ellos en China.

