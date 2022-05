Daniel Quintero sobre suspensión: “Todavía me considero el alcalde constitucional de Medellín”

La polémica por la suspensión del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, continúa y tiene en jaque a la segunda ciudad más importante del país, luego de que el presidente Iván Duque anunciara en su reemplazo a Juan Camilo Restrepo.

Quintero, en entrevista con Noticias Caracol, insistió: “Aquí ha habido un golpe a la democracia de Medellín, acá no hubo debido proceso, derecho a la defensa, ahí hay un interés claro del gobierno de atornillarse al poder”.

Asimismo, explicó cuál fue su intención con el video de “el cambio en primera”.

“Esta administración no ha violado la ley. Tenemos una disputa natural aquí con el uribismo, con el fajardismo, porque estábamos en un proceso de revocatoria y ahí debido a eso ha habido enfrentamientos entre las partes. En relación con el video, es una campaña de expectativa de la alcaldía sobre programas de la Alcaldía de Medellín. Dice el cambio en primera, yo hago una pregunta: ¿qué es el cambio?, ¿quién es el cambio? Todos los candidatos dicen que son el cambio”, manifestó.

Agregó que “la Procuraduría tiene tan pocos argumentos para poder enfrentar este debate que le tocó inventarse un argumento jurídico que no existe en la jurisprudencia, el supuesto imaginario colectivo. Esta alcaldía jamás ha mencionado a un candidato de forma particular, entonces la Procuraduría dice que en el imaginario colectivo se podría establecer que sí”.

El suspendido alcalde replicó que no hubo debido proceso.

“Y si de verdad y si de verdad hubiéramos participado en política que nos venzan en juicio, pero es que aquí ni siquiera nos han escuchado”, afirmó.

Finalmente, señaló que el expresidente Álvaro Uribe, supuestamente con otros sectores, venía buscando su salida y para ello se habría reunido con órganos de control

“Es un milagro que hayamos llegado hasta este mes, porque dos días antes de elecciones dos intentos frustrados por la Policía, nos querían callar desde el principio. Luego armaron varias estrategias, la más evidente fue la de la revocatoria, apoyada por parapolíticos, con triangulación de recursos, que termina cayéndose por lo mismo, pero que era un plan claro con intereses políticos y económicos para sacarnos. Cuando se cae la revocatoria nos llega información de que Uribe con Manuel Santiago Mejía y otros sectores se estaría reuniendo con órganos de control con la idea de sacarnos del cargo”, aseveró.

Quintero dijo que al conocer esta información acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en febrero.

“Hoy Medellín no tiene alcalde porque a mí me suspendieron, pero el alcalde que nombró el presidente, en su ligereza, pues está inhabilitado y no se puede posesionar”, mencionó.

Daniel Quintero se siente respaldado por el apoyo de la ciudadanía que votó por él para ser su alcalde.

“Todavía me considero el alcalde constitucional de Medellín, sé que los ciudadanos de Medellín me consideran su alcalde y van a rechazar este intento del gobierno Duque y la procuradora Cabello de romper la democracia”, puntualizó.