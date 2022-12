De rodillas, Claudia Johana pidió que no liberaran a su asesino: testigo que vio cómo la golpeaba

Noticias Caracol recorrió el lugar donde la pareja pasó sus últimos momentos en la capital antioqueña.

Allí, vecinos del lugar presenciaron la golpiza de la que fue víctima Claudia y relataron cómo ella suplicó a las autoridades porque su vida estaba peligro. Tristemente su temor se hizo realidad.

Claudia Johana y Julio Alberto Reyes residían en un edificio del barrio El Poblado junto a su pequeño hijo.

Uno de los vecinos describió cómo la golpeó y las suplicas que la mujer hizo a las autoridades para que no dejarán al hombre en libertad.

“De rodillas les dijo que por favor no lo soltaran porque la mataba, porque le tenía amenazada a su familia y a ella la mataba, eso lo dijo y lo dijo delante de la Policía”, recordó el testigo.

La fuente también relató los instantes en los que Reyes golpeó en un parqueadero a su excompañera sentimental.

“Me asomó por el balcón y veo a alguien pegándole a su esposa, porque yo los conozco del barrio. El señor le daba puños, patadas, la señora tenía al niño en brazos y él le seguía dando, cuando le grito que se detuviera el hombre coge al niño y se brinca la puerta de la portería y sale corriendo con él”, añadió.

Luego de escapar, corriendo, de su unidad residencial, Reyes cruzó una avenida en la Loma de El Tesoro. Según testigos, se colgó a una malla con su hijo de un año de edad. Minutos después, varias personas le quitaron de su poder al niño y Reyes fue capturado por la policía, detención que a la postre sería declarada como ilegal por un juez de Medellín.

“El ciudadano Julio Reyes Andrade: primeramente tuvieron que haberlo trasladado a él a las instalaciones de la (Unidad de Reacción Inmediata) URI y posteriormente volver por la víctima y no como hicieron ellos (policías), que fue todo lo contrario; le dieron prioridad a la víctima y luego regresaron a las instalaciones del CAI de El Poblado por este ciudadano. Una vez fue llevada la víctima a las instalaciones a colocar la denuncia, dado esta serie de irregularidades, lo que viene es la ilegalidad de este procedimiento de captura”, dijo el citado juez sobre el caso.

Noticias caracol intentó obtener una respuesta oficial de la Policía Metropolitana y conocer detalles de la momento de la captura, pero la institución se abstuvo de entregar algún detalle.

Claudia Johana fue asesinada a tiros el pasado 10 de abril en el centro comercial Santa Fe, en Bogotá. Vea también: Mujer fue asesinada por expareja en centro comercial Santafé de Bogotá

